Después del escándalo y las críticas que surgieron con el cambio al calendario escolar, con el cual se determinó que las clases concluirían el 5 de junio por el Mundial 2026 y la ola de calor, la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de su titular Mario Delgado, anunció que se revisará el calendario y que se realizarán los ajustes pertinentes. Entonces, ¿se cancela el adelanto de las vacaciones de verano? Este fue el mensaje que compartió el secretario.

El pasado 7 de mayo en la cuenta oficial de X de la SEP, Mario Delgado aseguró que las clases a nivel nacional terminarían el 5 de junio, esto como una medida para contribuir al desarrollo del Mundial 2026, en el cual México es sede. De igual forma, mencionó que se adelantarían las vacaciones como una forma de proteger a los niños y jóvenes de las altas temperaturas que se esperan en el país.

La medida generó controversia e incluso se le preguntó a la presidenta Claudia Sheinbaum su opinión al respecto: dijo que se tenía que priorizar la enseñanza y que el calendario que presentó Delgado no era definitivo; horas más tarde, el titular de la SEP insistió en que el ciclo escolar 2025-2026 terminaría el 5 de junio.

Pero hace unas horas, la situación cambió, ya que Mario Delgado nuevamente compartió un video en su cuenta de X y frenó su propio anuncio de vacaciones adelantadas, lo cual generó aún más dudas en los padres y madres de familia.

Junto al secretario de Educación de Sonora, Delgado informó que “tal y como lo señaló en la mañanera la presidenta”, el lunes 11 de mayo volverá a reunirse con los titulares de Educación de todos los estados para analizar de nuevo el calendario escolar.

“Nos vamos a volver a juntar todas las secretarias y secretarios de Educación de las entidades federativas para revisar, nuevamente, el calendario escolar y hacer ya una propuesta definitiva el próximo lunes”, precisó.

Añadió que dicho proceso se hará “priorizando el aprovechamiento y los aprendizajes de las niñas, niños, jóvenes y adolescentes de nuestro país, que deben ser nuestra máxima prioridad, así como el cuidado de su salud y otros aspectos”.

Estamos en #Sonora acompañando a nuestra presidenta, @Claudiashein, en su gira de trabajo.



Tal como se anunció, nos volveremos a reunir con las y los secretarios de educación de todos los estados del país el próximo lunes 11 de mayo. El objetivo es revisar el calendario escolar… pic.twitter.com/k2LvTU3p5Y — Mario Delgado (@mario_delgado) May 9, 2026

Estados que no aceptaron adelantar el fin de clases

De acuerdo con reportes y posturas difundidas por autoridades locales, algunos estados habrían mostrado resistencia a reducir días del calendario escolar; algunas entidades que no aceptaron adelantar el fin de clases son: