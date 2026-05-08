La Secretaría de Educación Pública (SEP) actualizó su calendario del ciclo escolar 2025-2026 luego de que anunciara oficialmente que el último día de clases es el próximo 5 de junio, fecha que tomó por sorpresa a la mayoría de padres de familia y alumnos pues no se esperaban que se adelantara el fin de ciclo escolar por el Mundial 2026 y por las temperaturas extremas que se han presentado en los últimos días en el país. Tras darse a conocer esta noticia surgió la duda sobre qué pasará con los puentes que se tenían previstos en mayo; aquí te contamos si se llevarán a cabo y cuándo.

Sigue la polémica sobre el adelanto del cierre escolar debido al Mundial 2026 y a la ola de calor que afectará a México en las próximas semanas: en redes sociales miles de padres de familia y población en general han compartido su punto de vista con relación a esta decisión que comunicó el secretario de educación pública, Mario Delgado, la tarde de ayer jueves 7 de mayo.

En su mensaje en redes sociales anunció que el fin del presente ciclo escolar se adelantaría más de un mes, pues pasó de concluir el 15 de julio al 5 de junio de 2026; por otro lado, indicó que del 17 al 28 de agosto se llevará a cabo el “reforzamiento de aprendizajes” y que el arranque oficial del ciclo escolar 2026-2027 será el 31 de agosto de 2026.

Con esto, deja a millones de alumnos con cerca de tres meses de vacaciones, situación que ha dividido las opiniones, sobre todo de padres y madres de familia, quienes se cuestionan si sus hijos cubrirán todos los temas en menos tiempo, además de que señalan que podrían tener un rezago educativo.

¿Cuántos puentes quedan antes de salir de vacaciones el 5 de junio?

La SEP actualizó su calendario y en éste estableció que quedará un sólo puente en mayo antes de que acaben las clases el 5 de junio; el siguiente fin de semana largo sería:

15 de mayo (Día del Maestro).

El 29 de mayo NO habrá Consejo Técnico Escolar Sesión Ordinaria, ya que se recorrió para el 8 de junio.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre el adelanto del fin de clases para el 5 de junio?

En la conferencia matutina de hoy 8 de mayo la presidenta Claudia Sheinbaum pidió cuidar que niñas y niños no pierdan clases; asimismo, la mandataria afirmó que aún debe definirse el calendario completo. “Es una propuesta, la que hizo Mario ayer, que viene de los propios estados de la República, no es que sea una decisión de Mario”, dijo.

Sheinbaum sostuvo que el planteamiento surgió en una reunión de secretarios estatales de Educación y también a solicitud de maestros, quienes pidieron adelantar las vacaciones “por el Mundial principalmente”.

“No hay todavía un calendario definido, pues es importante que los niños también no pierdan clases”, expresó la mandataria. De igual forma precisó que la propuesta se analiza en el contexto del Mundial, no obstante, insistió en que el ajuste debe considerar los días efectivos de enseñanza.