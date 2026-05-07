Los padres de familia explotaron este jueves a pocos minutos de revelarse que el ciclo escolar concluirá cinco semanas antes de lo programado por " la extraordinaria ola de calor que se está viviendo en estos días ", según lo informado por el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado.

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A través de redes sociales, el funcionario anunció la modificación al calendario escolar 2025-2026 a casi un mes de que arranque la Copa Mundial futbol, de la cuál México es uno de los tres anfitriones y cuya inauguración será el 11 de junio en el ahora llamado Estadio Banorte.

Varios usuarios en X han empezado a cuestionar la decisión de la SEP, cuyo titular aseguró que tuvo el respaldo de los secretarios estatales de Educación, sin embargo, el descontento se presentó en X.

"Muy mal!!!! Los niños tienen que estudiar más, ¿quién los va a cuidar mientras los papás trabajamos?!! Y ahora a correr con exámenes", recriminó Pamela Delgado.

"Es una tontería, la ola de calor es ahorita no en junio, mejor digan que quieren ver el Mundial sin interrupciones, una mala decisión de por si la educación está por los suelos y recortando el ciclo no ayudan en nada", sentenció Ipsel en X.

Como ellas, otros usuarios precisaron que el recorte al calendario escolar oficial de la SEP responde realmente a intereses que afectan el desarrollo del Mundial.

Derivado del evento deportivo más importante del mundo, en las últimas semanas los capitalinos se han enfrentado al tráfico que generó tanto la rehabilitación de las avenidas aledañas al Estadio Azteca como de las principales arterias que cruzan la Ciudad de México.

Además, de la remodelación exprés a la están sometidas algunas Líneas del Metro.

"En Cdmx jamás cambian calendario así se incendie la ciudad, por banalidades terminan clases antes y quieren reforzamiento, tonterías", dijo el usuario identificado como Nefesh.

"No encuentran cómo sacar a la gente del Metro de la CDMX, ¿verdad?", cuestionó Jhin Berna.

Al enojo de los padres de familia se sumó el de un maestro que lamentó la decisión de terminar el ciclo escolar en un mes, el próximo 5 de junio.

Muy mal!!!! Los niños tienen que estudiar más, quien los va a cuidar mientras los papás trabajamos!! Y ahora a correr con exámenes. — Pamela Delgado (@laPam13) May 7, 2026

"¿A quién le pidieron opinión? Cómo siempre los maestros pagaremos los platos rotos", lamentó Meche Rocks.

En el mensaje del secretario Mario Delgado detalló el término de las actividades académicas y de las labores administrativas del equipo docente.

Así como el regreso a clases para el ciclo 2026-2027 que será hasta el 31 de agosto, por lo que los estudiantes de educación básica tendrán más de dos meses de vacaciones.

En el anuncio el funcionario reconoció que la modificación también responde a "la realización del Mundial en nuestro país".