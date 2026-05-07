Si estás planeando asistir al Mundial 2026 o simplemente tienes un viaje próximo a Miami, hay una excelente noticia que puede ayudarte a ahorrar dinero durante tu estancia: la ciudad cuenta con una amplia red de transporte gratuito que conecta distintos puntos clave y facilita la movilidad tanto para turistas como para locales.

Desde tranvías hasta trenes elevados y servicios innovadores, moverse por Miami sin gastar en transporte es totalmente posible si sabes cómo aprovechar las opciones.

Tranvía de Miami: moverte sin complicaciones

Uno de los sistemas más prácticos para recorrer la ciudad es el tranvía de Miami. Este servicio gratuito conecta múltiples barrios importantes como Downtown, Brickell, Wynwood, Little Havana, Coconut Grove y Overtown, entre otros.

Los tranvías cuentan con aire acondicionado y operan aproximadamente desde las 6:30 de la mañana hasta las 11 de la noche, aunque el horario puede variar según la ruta. Son una excelente opción para desplazarte hacia eventos importantes, partidos o festividades en la ciudad.

Además, puedes seguir su ubicación en tiempo real a través de herramientas digitales, lo que facilita la planificación de tus traslados.

Metromover: ideal para recorrer el centro

Otra alternativa gratuita y muy eficiente es el Metromover, un tren elevado que recorre el centro de Miami. Este sistema conecta zonas clave como el Kaseya Center, Bayside Marketplace y Brickell City Centre.

Cuenta con tres circuitos principales (Omni, Brickell e interior) y funciona todos los días desde aproximadamente las 5:30 a. m. hasta las 10 p. m. Una de sus grandes ventajas es la frecuencia: los trenes pasan cada 90 segundos a tres minutos, lo que reduce considerablemente los tiempos de espera.

Además, el Metromover se enlaza con otros sistemas como el Metrorail y el Metrobus, ampliando aún más las posibilidades de transporte en la ciudad.

Conexión gratuita desde el aeropuerto y el puerto

Si llegas a Miami en avión o crucero, también puedes aprovechar opciones sin costo. El sistema MIA Mover conecta el Aeropuerto Internacional de Miami con el Centro Intermodal, desde donde puedes acceder a distintos medios de transporte público.

Incluso, algunos hoteles ofrecen traslados gratuitos desde y hacia el aeropuerto o el puerto de cruceros (PortMiami), por lo que vale la pena consultarlo antes de tu viaje.

Miami Beach: explora la playa sin gastar

Para quienes visitan Miami Beach, existe un sistema de tranvías gratuito que cubre toda la zona con varias rutas.

Entre las opciones destacan:

Collins Express, que conecta Lincoln Road con North Beach.

South Beach Loop, que pasa por puntos culturales y comerciales.

Mid Beach Loop, con paradas en el Centro de Convenciones y el Jardín Botánico.

North Beach Loop, que recorre parques y zonas recreativas.

Estos tranvías operan diariamente de 8:00 a 23:00 con frecuencias de entre 15 y 20 minutos, lo que permite subir y bajar libremente para explorar distintos puntos.

Más opciones en otras zonas de Miami

La red gratuita no se queda solo en el centro o la playa. Otras áreas también cuentan con transporte sin costo:

Coral Gables: tranvías con dos rutas que funcionan de lunes a sábado.

Miami Gardens: rutas exprés con paradas en lugares como el Hard Rock Stadium.

Doral: cuatro rutas con conexión al Metrorail.

Estas opciones son especialmente útiles durante eventos masivos como el Mundial 2026.

Freebee: viajes gratis en vehículos eléctricos

Una de las alternativas más curiosas y atractivas es Freebee, un servicio que ofrece traslados gratuitos en autos eléctricos y carritos de golf en ciertas zonas de la ciudad.

Puedes solicitarlo mediante su aplicación o incluso detener uno en la calle, dependiendo de la disponibilidad. Este sistema está diseñado para recorridos cortos y brinda una experiencia diferente y ecológica.

Apps que te facilitarán el viaje

Para aprovechar al máximo todas estas opciones, se recomienda descargar algunas aplicaciones como:

GO Miami-Dade Transit

Miami-Dade Transit Tracker

Transit

Miami Beach Mobile

Estas herramientas permiten consultar rutas, horarios y posibles cambios en tiempo real.

Con la llegada del Mundial 2026, miles de visitantes llegarán a Miami, por lo que conocer estas alternativas puede marcar la diferencia en tu experiencia.

Moverte gratis por la ciudad no solo te ayudará a ahorrar, sino que también te permitirá explorar más lugares de forma cómoda y eficiente. Planificar tus traslados con anticipación será clave para disfrutar al máximo tu viaje sin gastar de más.