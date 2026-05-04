Orlando se prepara para uno de los veranos más divertidos. Con una combinación de parques temáticos de primer nivel, conciertos internacionales, eventos deportivos y nuevas atracciones pensadas para todas las edades, la ciudad reafirma su título como el destino turístico número uno para el verano de 2026, reconocimiento otorgado recientemente por WalletHub.

Para las familias que buscan diversión, descanso y experiencias memorables, Orlando ofrece razones de sobra para regresar… o visitarla por primera vez.

“La mezcla de entretenimiento en vivo, parques temáticos de clase mundial, gastronomía excepcional y sol durante todo el año es lo que mantiene a Orlando como una de las ciudades favoritas para las vacaciones familiares”, señaló Casandra Matej, presidenta y directora ejecutiva de Visit Orlando.

Además, los viajeros pueden acceder a ofertas especiales y apoyo gratuito para planear su viaje a través de las plataformas oficiales de la ciudad.

Parques temáticos: diversión renovada para todos

El verano 2026 llega con múltiples novedades en los parques temáticos de Orlando. En Universal Orlando Resort, las noches especiales Volcano Bay Nights regresan entre mayo y agosto, ofreciendo acceso nocturno a toboganes y atracciones acuáticas con menos filas, música en vivo, dulces temáticos y encuentros con personajes de DreamWorks.

A esto se suma el continuo éxito de Universal Epic Universe, el parque más nuevo de la ciudad, con más de 50 atracciones distribuidas en cinco mundos completamente inmersivos.

Por su parte, Walt Disney World Resort presenta el programa Cool KIDS’ SUMMER, que se extiende del 26 de mayo al 8 de septiembre. Entre las experiencias destacadas están Bluey’s Wild World en Animal Kingdom, un nuevo espectáculo de Toy Story en Magic Kingdom, actividades interactivas en EPCOT y el estreno de Disney Jr. Mickey Mouse Clubhouse Live! en Hollywood Studios.

Además, varias atracciones clásicas regresan o se renuevan, como Buzz Lightyear’s Space Ranger Spin y Big Thunder Mountain Railroad, mientras que Disney H2O Glow After Hours ofrece noches especiales en Typhoon Lagoon con personajes y ambiente festivo.

Aventuras acuáticas y vida salvaje

Los amantes de la naturaleza y los parques acuáticos también tienen mucho por descubrir. SeaWorld Orlando estrenará Expedition Odyssey: Fire & Ice, una experiencia inmersiva que combina tecnología con encuentros reales con ballenas beluga y morsas. Durante el verano, el parque también será sede del evento Bands, Brew & BBQ, que mezcla música en vivo, comida y cerveza artesanal.

En Aquatica, el evento nocturno AquaGlow transforma el parque en un escenario neón con atracciones iluminadas, fiesta de espuma y tiempos de espera reducidos, ideal para disfrutar en familia durante las noches cálidas del verano.

Más allá de los parques: espectáculos y cultura

Orlando no es solo parques temáticos. Este verano suma experiencias interactivas como Great Big Game Show, una atracción inspirada en programas de concursos televisivos, y el regreso del Blue Man Group, ahora con un nuevo escenario en ICON Park.

La agenda cultural incluye eventos como el Festival Internacional de Teatro Fringe de Orlando, con más de mil presentaciones de comedia, danza y teatro alternativo, y celebraciones al aire libre como Gatorpalooza en Gatorland. Además, el Kia Center recibirá conciertos de artistas de talla internacional como Rosalía, A$AP Rocky, Lionel Richie y Earth, Wind & Fire, convirtiendo la ciudad en un punto clave para los amantes de la música.

Deportes internacionales para cerrar el verano

El deporte también será protagonista en Orlando. El Inter&Co Stadium albergará un partido amistoso entre las selecciones de Inglaterra y Costa Rica como parte de la preparación rumbo a la Copa Mundial. A esto se suman los encuentros de Orlando City SC en la MLS y del Orlando Pride en la NWSL, ofreciendo planes ideales para familias aficionadas al fútbol.

Con opciones que van desde parques temáticos y espectáculos nocturnos hasta festivales culturales y partidos internacionales, Orlando se perfila como uno de los destinos más completos para viajar en familia este verano 2026. Un lugar donde cada día ofrece algo nuevo por descubrir y donde las vacaciones se convierten en recuerdos inolvidables.