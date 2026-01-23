Universal Orlando Resort se prepara para acelerar a fondo con la llegada de Fast & Furious: Hollywood Drift, una nueva montaña rusa al aire libre que promete convertirse en uno de los lanzamientos más ambiciosos del parque.

La atracción, que abrirá oficialmente en 2027, llevará a los visitantes al vertiginoso universo de la franquicia Rápidos y Furiosos, combinando tecnología moderna con maniobras inspiradas en las escenas más icónicas de las películas.

La nueva atracción reemplazará a la histórica Hollywood Rip Ride Rockit, una de las montañas rusas más emblemáticas del parque. En su lugar, Fast & Furious: Hollywood Drift ofrecerá una experiencia radicalmente diferente: un recorrido de adrenalina pura que simula “la emocionante sensación de un drift de 360 grados mientras avanzan, a toda velocidad”.

La atracción también incorporará una subida repentina de 52 metros, equivalente a casi 17 pisos de altura, desde donde los pasajeros podrán observar Universal CityWalk antes de ser lanzados nuevamente a una secuencia de giros y maniobras de alta intensidad.

La nueva montaña rusa se integrará a la “colección galardonada de experiencias en Universal Orlando Resort”. La compañía no solo estrenará esta atracción en Florida, sino que también lanzará una versión similar en Universal Studios Hollywood en 2026, lo que demuestra la apuesta global por la marca Fast & Furious.

Como parte del proceso de renovación, Universal confirmó que la atracción Fast & Furious – Supercharged cerrará definitivamente en 2027, dando paso a esta propuesta más dinámica, moderna y acorde con las expectativas de los fanáticos.

Con la adición de Fast & Furious: Hollywood Drift en 2027, Universal Orlando Resort continúa consolidándose como uno de los centros de entretenimiento más innovadores del mundo. La mezcla de tecnología avanzada, tematización cinematográfica y experiencias de alta velocidad promete atraer tanto a los fanáticos de la franquicia como a los amantes de emociones fuertes.

La franquicia de Rápidos y Furiosos, famosa por sus acrobacias con autos, carreras imposibles y su cultura de la velocidad, ahora estará representada con una atracción que busca replicar esa energía en un formato inmersivo y espectacular. Y como apunta Universal, los visitantes podrán vivir este universo “como nunca antes”.

La llegada de Fast & Furious: Hollywood Drift es solo un capítulo más dentro de la expansión acelerada que vive Universal Orlando Resort. Apenas en 2025, el complejo inauguró Epic Universe, un nuevo parque temático que introdujo cinco mundos innovadores y marcó uno de los crecimientos más importantes en su historia.

Entre los mundos más destacados se encuentran:

Celestial Park

Descrito como el “corazón cósmico” de Epic Universe, ofrece áreas verdes, un carrusel conceptual único y la montaña rusa Stardust Racers, que alcanza velocidades de hasta 110 km/h. La gastronomía incluye desde hamburguesas Big Bang hasta pizzas veganas de Harvest Moon. En su centro se erige el Universal Helios Grand Hotel, con 500 habitaciones y vistas privilegiadas.

The Wizarding World of Harry Potter – Ministry of Magic

Un área que combina la estética del París mágico de Animales Fantásticos con el icónico Ministerio de Magia británico. Su atracción estrella, Harry Potter y la Batalla del Ministerio, permite a los visitantes viajar entre ambas ciudades mágicas y ser testigos del juicio a Dolores Umbridge. Las varitas interactivas regresan con nuevos hechizos distribuidos por el parque.

Super Nintendo World

Basado en el universo de Super Mario Bros, cuenta con la popular atracción Mario Kart: Bowser’s Challenge y una sección dedicada a Donkey Kong Country. Los visitantes pueden comer en Toadstool Café y encontrarse con personajes como Mario, Luigi y Peach.

How to Train Your Dragon – Isle of Berk

Diseñado para familias, reproduce la isla de Cómo Entrenar a tu Dragón con cuatro atracciones, un espectáculo en vivo y experiencias cercanas con dragones. Destacan Hiccup's Wing Gliders y The Untrainable Dragon.

Dark Universe

Un portal dedicado a los monstruos clásicos de Universal, como Frankenstein, vampiros y hombres lobo. Su atracción principal, Monsters Unchained: The Frankenstein Experiment, sumerge a los visitantes en encuentros intensos con estas criaturas legendarias.