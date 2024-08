Uno de los destinos más aterradores para celebrar Halloween son los parques de Universal, tanto en Los Ángeles, California, como en Orlando, Florida, debido a su evento Halloween Horror Nights que se realiza entre agosto y noviembre. Es tan espeluznante que no se recomienda para menores de 13 años.

Universal ha anunciado que habrá casas embrujadas de temática post-apocalíptica, inspiradas en las exitosas películas de Paramount Pictures, “A Quiet Place” y “A Quiet Place Part II”. El evento Halloween Horror Nights comenzará el 30 de agosto en Universal Orlando Resort (Florida) y el 5 de septiembre en Universal Studios Hollywood (California).

Las películas siguen a la familia Abbott en su lucha por sobrevivir a criaturas ciegas que atacan cualquier sonido. Por ello, las casas embrujadas contarán con un diseño de sonido único, efectos especiales y actuaciones expertas para recrear la atmósfera de terror de las películas.

Además, por primera vez, Halloween Horror Nights incluirá el uso del lenguaje de señas americano (ASL) en las casas embrujadas de “A Quiet Place” para mantener la autenticidad de las películas.

“Los gruñidos de estos depredadores gigantes seguirán a los visitantes en cada rincón oscuro, y todos deben recordar: si te oyen, te cazan”, advierten.

Boletos para HHN en Universal Studios Hollywood

Ya puedes adquirir tus boletos para Halloween Horror Nights en Universal Studios Hollywood. Las experiencias estarán disponibles desde el 5 de septiembre hasta el 3 de noviembre en noches selectas. Habrá ocho nuevas casas embrujadas, zonas de terror y el icónico Terror Tram (Tranvía del Terror).

Universal ofrece varias opciones de boletos para Halloween Horror Nights, incluyendo General Admission, Universal Express, After 2 P.M. Day/Night, Early Access Ticket (que permite acceso a casas embrujadas seleccionadas desde las 5:30 p.m., antes de la apertura oficial del evento a las 7:00 p.m.), y los famosos R.I.P. Tour, Frequent Fear y Ultimate Fear, que permiten a los visitantes disfrutar de los sustos varias veces.

Boletos para HHN en Universal Orlando

Los boletos para Halloween Horror Nights en Orlando, Florida, también están disponibles. Habrá 10 nuevas casas embrujadas “con calidad de película”, cinco zonas de terror llenas de criaturas amenazadoras y un increíble espectáculo en vivo.

Se pueden adquirir boletos de una sola noche, Express Passes, el R.I.P Tour (que ofrece acceso directo a las casas embrujadas) y el Behind the Screams: Unmasking the Horror Tour, que permite ver cómo se crean los sustos en un recorrido diurno con luces encendidas por una casa embrujada seleccionada.

Los visitantes también pueden hospedarse en un hotel de Universal y disfrutar de beneficios exclusivos, como acceso rápido a Halloween Horror Nights y entrada temprana a los parques temáticos durante el día.

Otras cosas que debes saber sobre Halloween Horror Nights

Los visitantes pueden usar disfraces.

Se recomienda comprar las entradas con anticipación y llegar antes de las 7:00 pm.

Los actores del terror te atrapan cuando menos te lo esperas. No apto para miedosos.

Con la aplicación oficial de Universal Studios Hollywood, puedes obtener los horarios de los espectáculos durante Halloween Horror Nights.

Algunas atracciones permanecerán abiertas durante el evento, incluidas las favoritas de los fanáticos como Revenge of the Mummy — The Ride y más.

Habrá comida temática y terrorífica.