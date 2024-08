Walt Disney World en Orlando, Florida, está a punto de iniciar la temporada de Halloween. Del 9 de agosto al 31 de octubre de 2024 podrás vivir Mickey’s Not-So-Scary Halloween Party en el parque Magic Kingdom y más actividades temáticas en el resto del resort.

Prepárate para el mejor entretenimiento en vivo, personajes disfrazados y mucha comida y mercancía temática. Walt Disney World Resort ya anunció sus actividades para esta temporada de otoño.

Mickey’s Not-So-Scary Halloween Party

La propuesta de Walt Disney World para el otoño es celebrar Halloween de una manera no tan espeluznante para no dejar detrás el encanto y ambiente familiar del Lugar Más Mágico del Mundo.

Por lo que se realiza Mickey’s Not-So-Scary Halloween Party en Magic Kingdom. El parque se decora con calabazas, se reparten dulces y hay desfile de villanos llamado “Mickey’s Boo-To-You Halloween Parade” a partir de las 8:15 p.m. Para entrar a este evento se requiere un boleto por separado. Se realizará en noches seleccionadas del 9 de agosto al 31 de octubre, después del horario regular del parque, desde las 7:00 p.m. hasta la medianoche.

Halloween en Disney World.

No sólo es una oportunidad para ver a Mickey Mouse en Town Square y Minnie Mouse en Storybook Circus con sus nuevos atuendos inspirados en telarañas color neón, sino que tendrás la oportunidad de subir a las atracciones con menos filas. TRON Lightcycle / Run y Tiana’s Bayou Adventure estarán disponibles a través de las filas tradicionales de espera. Durante este evento, los visitantes no necesitarán unirse a la fila virtual.

Para esta fiesta, se prepara un espectáculo de fuegos artificiales temático. ¡Es posible que escuches la banda sonora de Nightmare Before Christmas!

Además, está permitido entrar con disfraz.

Halloween en Disney World.

Walt Disney World dice que los visitantes están invitados a liberar a su villano interior en la nueva DescenDANCE Party inspirada en “Descendants: The Rise of Red”, que se llevará a cabo en el Rockettower Plaza Stage en Tomorrowland.

“Por primera vez durante la fiesta, Bruno de Walt Disney Animation Studios Encanto saludará a los invitados junto a Mirabel en Fairytale Garden”, anotan.

Decoración de otoño en Magic Kingdom

Si no está en tus planes ir a Mickey’s Not-So-Scary Halloween Party, aún así podrás disfrutar de la decoración temática en Magic Kingdom durante el día. Por todo Main Street hay calabazas, colores de otoño y espantapájaros. La decoración estará disponible del 5 de agosto al 1° de noviembre.

Halloween en Disney World.

EPCOT International Food & Wine Festival 2024

Uno de los mejores festivales gastronómicos del parque EPCOT llega este otoño. Del 29 de agosto al 23 de noviembre podrás deleitarte en el EPCOT International Food & Wine Festival.

Habrá más de 30 estaciones, incluyendo The Fry Basket, Flavors from Fire, Canadá, India y España. Recomiendan no perderse Emile’s Fromage Montage, una delicia para los amantes del queso.

Pide un sello por tu visita a cada estación y luego ve a Simmering Sips by CORKCICLE para canjear los sellos por un dulce exclusivo del festival.

También habrá conciertos con presentaciones de Yellowcard, The Wanted y David Archuletta,Hanson, Tiffany y Boyz II Men, así como Luis Figueroa, Mau y Ricky y Jesse & Joy.

Mercancía temática en Disney Springs

Las tiendas de Disney Springs se llenarán de mercancía temática a partir del 9 de septiembre. Toma nota de algunas compras que serán el complemento perfecto de tu Halloween en Disney World.

Goofy’s Candy Co., The Ganachery y Amorette’s Patisserie tendrá golosinas de temporada.

En World of Disney, los compradores pueden descubrir una escalofriante variedad de artículos imprescindibles de Halloween con temática de Disney.

El grupo a capella Squad Ghouls se presentará todos los sábados de octubre en el AdventHealth Waterside Stage.

Los Zombi Drummers y los Skeleton Stiltwalkers recorrerán Town Center todos los viernes, sábados y domingos de octubre.

Halloween en Disney World.

Disney Wine & Dine Half-Marathon Weekend

Si tú eres una persona más healthy tienes que correr el Disney Wine & Dine Half-Marathon Weekend. Este 2024 se celebrará la edición número 15 y se llevará a cabo del 31 de octubre al 3 de noviembre de 2024 con carreras de 5K, 10K, medio maratón, Disney Two Course Challenge (10K y medio maratón) y el Post-Race Party.

Podrás ganar una medalla exclusiva. El registro es en www.rundisney.com.