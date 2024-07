La cantante mexicana Danna visitó Walt Disney World Resort en Orlando, Florida, y vivió unas de las vacaciones más divertidas al ir a los cuatro parques temáticos en compañía de su familia.

Así lo dejó ver en su cuenta de Instagram. La estrella publicó una galería de fotos donde posa frente a Spaceship Earth de EPCOT, frente al halcón milenario en Star Wars Galaxy’s Edge y dentro del juego Rise of the Resistance.

Uno de sus mejores momentos los tuvo al subir a la Torre del Terror, juego icónico de Disney’s Hollywood Studios. También subió un clip caminando por Main Street USA, frente al Castillo de Cenicienta en Magic Kingdom, y la fotografiaron en Disney’s Animal Kingdom.

“Que la fuerza esté contigo”, puso como pie de foto y sumó casi medio millón de “Me Gusta”.

Danna viajó a Disney con su hermana Vania Rivera Munguía y sus hijos. Celebraron el cumpleaños 7 de Íker, hijo de Vania. Renata, sobrina de Danna, causó ternura al ser incluida en la galería de fotos. “Danna tía es una de las mejores versiones tuyas”, “Tú eres la fuerza que me acompaña Dannita” y “El lugar más feliz del mundo” fueron algunos de los comentarios de sus seguidores.

La cantante se tomó un pequeño descanso luego de presentarse en los MTV Miaw. Pero este día ya se presenta en Hermosillo para promocionar su álbum Childstar.

Apenas el 23 de junio, Danna festejó su cumpleaños 29.

Novedades en Walt Disney World para el verano 2024

Si tú, como ella, quieres visitar Walt Disney World este verano, aquí van unas novedades imperdibles. Disfrútalas.

A partir de este verano, ya puedes ver Tiana's Bayou Adventure en Magic Kingdom. Lleva a los visitantes a una aventura musical inspirada en la querida historia y los personajes de la película "La princesa y el sapo". Los visitantes recorrerán el pantano con la princesa Tiana durante la temporada de Mardi Gras mientras se prepara para organizar una celebración única.

Tiana's Bayou Adventure/ Magic Kingdom

Uno de los mejores espectáculos que puedes ver este verano en Disney World es Disney Dreams that Soar. Ve al lago que está en Disney Springs para ver a 800 drones formar personajes y escenas icónicas de las producciones Disney en el cielo. El espectáculo va acompañado de colores y banda sonora para hacerlo aún más memorable.

El show Disney Dreams that Soar dura 10 minutos. Se presenta desde mayo y se realizará todos los días hasta el 2 de septiembre de 2024 en dos horarios: 21:00 y 22:45 horas. Toma en cuenta que su realización está sujeta a los cambios del clima.

Disney World no se olvida de los clásicos y desde el 17 de julio los visitantes de Magic Kingdom podrán disfrutar de un musical renovado de Country Bear Musical Jamboree. La cita es en Grizzly Hall.

Los osos conservan su encanto, pero interpretarán versiones country de las canciones "The Bare Necessities" de El libro de la selva, "Try Everything" de Zootopia y "A Whole New World” de Aladdin para hacerlo atractivo a todas las generaciones.