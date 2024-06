El campeón boxeador mexicano, Saúl Canelo Álvarez, visitó Disneyland Resort en California junto a su esposa Fernanda Gómez y su hija María Álvarez, de 6 años. La familia disfrutó del Lugar más Feliz de la Tierra.

Disneyland es el parque original, fundado por el mismo Walt Disney el 17 de julio de 1955. Así que es un destino con historia, atracciones increíbles y mucha diversión.

Canelo Álvarez vivió uno de los momentos más felices junto a su pequeña cuando visitaron juntos Bibbidi Bobbidi Boutique. En este lugar, las niñas son transformadas en princesas con vestidos, peinados y accesorios que las dejan idénticas a sus princesas Disney favoritas.

María optó por un vestido amarillo de Bella y lució una hermosa tiara. Sus padres la acompañaron para posar con la princesa Aurora.

Foto Cortesía: Christian Thompson, Disneyland Resort.

Saúl Álvarez lució una camisa con estampado de oso usando guantes de box y Fernanda Gómez llevó un atuendo deportivo en color rojo. Sobre él, una sudadera negra.

Foto Cortesía: Christian Thompson, Disneyland Resort.

Disneyland Resort es un complejo de parques temáticos, hoteles, restaurantes y tiendas inspirado en las películas de Disney. Está ubicado en Anaheim, California. Está compuesto por dos parques: Disneyland y Disney California Adventure.

La Bibbidi Bobbidi Boutique se ubica en el parque de Disneyland, donde está el icónico castillo de la Bella Durmiente, la tierra de Star Wars Galaxy’s Edge, Tomorrowland y el nuevo Mickey’s Toontown, un área dedicada especialmente para los más pequeños de la familia, como María.

Por ahora y hasta el 4 de agosto, en Disneyland Resort se vive Pixar Fest, una celebración única de las producciones de Disney Pixar y de sus entrañables personajes. Hay espectáculos, desfiles, encuentros con personajes y comida temática.

Uno de los mejores momentos de Pixar Fest es Better Together: A Pixar Pals Celebration! Un desfile con carrozas donde van las chicas de Red, se destaca la ternura de Up, la música de Soul y por supuesto está la carroza de Intensamente.

Los Increíbles hacen una estupenda aparición en su nave, Woody encanta a todos desde un carrito de juguete a gran escala y Miguel comparte carroza con Jessie, Buzz, Mike Wazowski y James P. Sullivan para un cierre entrañable.

Saúl Canelo Álvarez y Fernanda Gómez son unos viajeros. La pareja recientemente viajó a Italia, donde disfrutaron de paseos en bicicleta, visitaron el Coliseo Romano y los canales de Venecia.

El viaje fue realizado con motivo de su aniversario de bodas. Luego de un par de años de relación continua, la pareja contrajo matrimonio en 2021 con dos ostentosas bodas, una en Punta Mita y otra en Guadalajara.