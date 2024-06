¿Alguna vez has pensado en viajar en crucero, pero no sabes cuál tomar? U.S. News nombró a Disney Cruise Line la mejor línea de cruceros para familias. Así que si viajas con niños, o simplemente amas la magia de Disney, puedes estar seguro de que no te faltará diversión, pues hay entretenimiento para niños y adultos.

Disney Cruise Line tiene cinco barcos activos:

Disney Magic.

Disney Wonder.

Disney Dream.

Disney Fantasy.

Disney Wish.

Además, en diciembre de 2024 zarpará el barco más nuevo de la flota: el Disney Treasure, caracterizado por estar tematizado con atracciones de Disney, Pixar, Marvel y Star Wars.

Los cruceros Disney tienen decenas de itinerarios con salidas desde lugares tan diversos como Auckland, Nueva Zelanda; Barcelona, España; Copenhague, Dinamarca; Southampton, Inglaterra; Vancouver, Canadá; y por supuesto salen de ciudades de Estados Unidos como Fort Lauderdale, Galveston, Honolulu, Nueva Orleans, Nueva York, Puerto Cañaveral y San Diego.

Disney Magic de Disney Cruise Line.

A través de sus viajes puedes conocer playas estadounidenses, países de América Latina, El Caribe y Europa. Puedes ver el itinerario que más se adapte a tus gustos en este enlace . Los itinerarios también varían de duración: Hay de 3, 5, 7 o más días.

¿Qué hay en un barco de Disney Cruise Line? Esto encuentras en el Disney Magic

Todos los barcos de Disney Cruise Line ofrecen hospedajes cómodos, restaurantes inspirados en sus películas y obras de teatro Disney al estilo Broadway. Cuentan con piscinas, área de comida rápida y cine a bordo. A continuación, una mirada a lo que hay en el barco Disney Magic, el pionero de la línea.

Disney siempre se ha caracterizado por ofrecer una experiencia personalizada a sus clientes y la bienvenida es mágica porque anuncian el apellido de tu familia a tu llegada. Seguramente serás recibido por un personaje.

Disney Magic de Disney Cruise Line.

Camarotes

Mientras llega tu maleta, puedes ir a explorar tu camarote. Hay camarotes de lujo, con vista al mar y algunos interiores. Tu elección dependerá de tu presupuesto y de la disponibilidad.

En todos hay camas cómodas, espacio de medio baño con espejo y artículos para el uso personal. También un cuarto con tina y toallas. Encontrarás clóset con ganchos, plancha, caja de seguridad y cajoneras. Dependiendo el tipo de camarote, será tu sala, mesas y ventanas que tengas.

Disney Magic de Disney Cruise Line.

Restaurantes temáticos

Uno de los ejes de Disney Cruise Line son sus restaurantes temáticos. Todos siguen un sistema de cenas por rotación que permiten a los huéspedes disfrutar de todos los restaurantes durante su estancia.

El mejor restaurante a bordo del Disney Magic es Disney en Animator’s Palate, inspirado en la labor de los ilustradores y animadores. Encontrarás paredes que parecen un lienzo con decenas de personajes y hasta vajilla especial. Hay comida norteamericana en el menú y Mickey Mouse sale a saludar.

Disney Magic en Disney Cruise Line.

Para quienes aman la comida francesa está Lumiere’s, con el encanto de la Bella y la Bestia. Quizá es el restaurante con los platillos más sorprendentes.

Si vas con niños que aman los cuentos de hadas, te encantará Rapunzel’s Royal Table, inspirado en la princesa Rapunzel. Hay música, espectáculos en vivo y los personajes van hasta tu mesa para tomarse fotos contigo.

Disney Magic de Disney Cruise Line.

Para el desayuno está el buffet, puedes comer hamburguesas y hot dogs en Duck-In Diner y deleitarte con una pizza en Pinocchio's Pizza.

Toda la comida está incluida en tu pasaje, excepto las bebidas alcohólicas y su restaurante de lujo: Palo.

Durante todas las cenas tendrás el mismo equipo de meseros, lo que hace la experiencia mucho más cercana pues rápidamente conocen tus gustos, necesidades y se forman buenos lazos de amistad.

Experiencias con personajes Disney

En toda tu estadía tendrás encuentros con diversos personajes de Disney. Como ya lo mencionamos, van a tu mesa en los restaurantes, los puedes encontrar en lobby e incluso hay sesiones que puedes reservar como Royal Gathering, donde conoces a las princesas.

Prepara tu cámara para dar tu mejor pose junto a tu personaje favorito.

Obras de teatro al estilo Broadway

Diariamente hay obras de teatro en el Walt Disney Theatre a las 18:00 y 20:00 horas. Su duración es de aproximadamente una hora y las historias están inspiradas en las películas Disney. En este barco actualmente están en escena obras de Rapunzel, Cenicienta y una que reúne varias canciones de cintas clásicas.

Las obras tienen una producción al estilo Broadway con actores perfectamente caracterizados con vestuario especial, escenarios impecables y efectos especiales que aportan la magia a los espectáculos.

Disney Magic de Disney Cruise Line.

Disney Magic de Disney Cruise Line.

Fiestas en la cubierta

Durante el día puedes disfrutar de las espectaculares vistas en cubierta, de la piscina, toboganes, proyección de películas Disney al aire libre y de sus estaciones de comida, helados y bebidas ilimitadas.

Disney Magic de Disney Cruise Line.

Pero al llegar la noche prepárate para las fiestas temáticas con personajes de Disney. El Disney Magic tiene una fiesta de piratas con actuaciones de Minnie, Mickey y sus amigos. Bailan al ritmo de la música, actúan y podrás disfrutar de un espectáculo de fuegos artificiales. Disney Cruise Line es la única línea de cruceros que tiene permitido lanzar fuegos artificiales en altamar.

Disney Magic de Disney Cruise Line.

Disney Magic de Disney Cruise Line.

Otros salones en Disney Magic

El barco Disney Magic cuenta con spa, gimnasio, tiendas con artículos Disney, joyería, estudio fotográfico y clubes nocturnos con cantante en vivo.

Algo que, sin duda, es de lo más aplaudido es su salón para niños, donde tienen atracciones y encuentros con personajes, mientras los padres pueden ir a relajarse a otras áreas del barco. Los niños están bajo perfecto cuidado del personal.

Disney Magic de Disney Cruise Line.

Disney Magic de Disney Cruise Line.

Además del entretenimiento a bordo del barco, pasarás grandes momentos cuando te toque desembarcar en los destinos de tu itinerario. Si viajas al Caribe, debes saber que Disney Cruise Line tiene dos destinos exclusivos en Bahamas: Castaway Cay y Lookout Cay. Este último apenas abrió a los visitantes. Te contamos todo en este enlace .