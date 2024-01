Disney Cruise Line reveló detalles sobre "Disney The Tale of Moana" que se estrenará, exclusivamente, en The Walt Disney Theatre a bordo del Disney Treasure, en diciembre de 2024. Con escenografía y música llena de elementos de la cultura de las Islas del Pacífico que inspiran el clásico cuento de hadas, esta innovadora producción sumergirá a los huéspedes en una aventura por mar y tierra en la primera adaptación teatral inspirada en la película de Walt Disney Animation Studios.

Marionetas Gigantes en el Escenario

Para crear las increíbles marionetas que darán vida a algunos de los personajes en el escenario, Jeff Conover, director creativo de marionetas y articulación de Disney Live Entertainment, trabajó en conjunto con el gran diseñador de marionetas Michael Curry, cuyas creaciones aparecen en el musical ganador del Tony Award, "El Rey León", en Broadway. La enorme y ardiente Te Kā será una marioneta de una escala que Disney Cruise Line nunca antes había producido. Cuando Moana se encuentre a Te Kā y restaure el corazón de Te Fiti, la marioneta gigante de Te Kā se despojará de su caparazón de fuego y se convertirá en la gentil diosa de la isla.

Disney The Tale of Moana/ Foto: Cortesía Disney Cruise Line

Practica Tu "Warrior Face"

Moana y Maui interpretarán la canción "Warrior Face" por primera vez en el escenario cuando el semidiós le enseñe a Moana a superar sus miedos antes de entrar al Reino de los Monstruos para enfrentar a Tamatoa. "Warrior Face" se unirá al espectáculo junto a los clásicos favoritos del soundtrack ganador de un Grammy, incluyendo "You're Welcome", "We Know The Way" y "How Far I'll Go".

El escenario de "An Innocent Warrior"

"Disney The Tale of Moana" inicia en la época moderna en la isla ficticia de Motunui, con una escenografía llena de detalles de culturas brillantes de las Islas del Pacífico que aparecerán a lo largo del espectáculo. El espíritu de Gramma Tala, nuestra narradora, presentará a su nieta mientras que, a través de vibrantes danzas y canciones en una mezcla de idiomas incluyendo tuvaluano, tokelauano y samoano, aprenderemos cómo el océano elige a la joven Moana para un viaje increíble para restaurar el corazón de Te Fiti

Transformando The Walt Disney Theatre en "How Far I'll Go"

En esta icónica escena, The Walt Disney Theatre se transformará de la isla de Motunui al océano abierto, a medida que el viaje de Moana avanza desde su hogar hacia el gran viaje que ha anhelado toda su vida. En lo alto veremos estrellas brillantes y una mantarraya gigante se elevará sobre la audiencia mientras Moana se llena de una nueva sensación de valentía. La mantarraya es el espíritu de Gramma Tala, quien ilumina el camino de Moana en su viaje para salvar a su pueblo.

"Disney The Tale of Moana" se unirá a la gran variedad de los espectáculos favoritos de The Walt Disney Theatre a bordo del Disney Treasure, como "La Bella y la Bestia" y "Disney Seas the Adventure".

La información y fotos son cortesía de Disney Cruise Line