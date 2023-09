Walt Disney fue un visionario y en todo momento tenía en mente la idea del futuro como la “capacidad del hombre para dar forma a un mundo que ofrece esperanza a las personas en todas partes”.

El parque temático EPCOT se construyó bajo esta premisa y, desde su inauguración el 1° de octubre de 1982, invitó a los visitantes a imaginar cómo sería la vida en el siglo XXI: mostró ideas y tecnologías que el mundo nunca antes había visto en un parque de atracciones.

Disney dijo que EPCOT siempre estaría en un estado de transformación y ahora, a casi 41 años de su inauguración, vive la mayor transformación de cualquier parque Disney en la historia, “dando vida a la siguiente generación de narrativa inmersiva a través de una gran cantidad de nuevas atracciones y experiencias”.

Desde hace unos meses, EPCOT se unificó en cuatro vecindarios que destacan aspectos importantes del mundo y su gente: World Showcase, World Celebration, World Nature y World Discovery.

World of Nature en EPCOT

La conservación de nuestros recursos naturales ahora es crucial para el futuro y por eso el pabellón World of Nature “está dedicado a comprender y preservar la belleza, el asombro y el equilibrio del mundo natural”. Hay distintas atracciones que forman parte de World of Nature, pero una de las más esperadas es Journey of Water y ya tenemos el primer vistazo de sus instalaciones.

El primer vistazo de Journey of Water, inspirado en Moana

Journey of Water es un sendero interactivo inspirado en el ciclo del agua y en la película Moana. Su inauguración será el 16 de octubre, fecha que coincide con el centenario de The Walt Disney Company.

En Journey of Water, los visitantes entrarán a un espacio donde aprenderán sobre el ciclo del agua de una manera muy interactiva, con juegos y agua “mágica” que "cobra vida tal" y como en la película, lo que aumenta la emoción y asombro.

Journey of Water en EPCOT

Journey of Water en EPCOT

Se instalaron cortinas de agua que tocan melodías y destellan colores cuando las manos entran en contacto con el agua. Hay estaciones donde se rocían gotitas de agua para refrescar a los visitantes y para que los más pequeños jueguen en fuentes que brotan del suelo.

En alusión a la condensación, hay una parte con vapor de agua llamada “El Cielo” que lleva a los visitantes a las nubes.

Journey of Water en EPCOT

Una de las partes más impresionantes es que el agua “cobra vida”. En algunos puntos del camino, las personas podrán levantar las manos y verán fuentes de agua levantarse con el movimiento, como el agua mágica del océano en Moana. Asimismo, hay cascadas cuyo flujo de agua se detiene al pasar por debajo; algo que parece tan mágico como novedoso técnicamente.

Cada primavera, EPCOT realiza el Flower & Garden Festival con hermosos y enormes topiarios, donde dan forma de personajes Disney a arbustos y otras plantas. En Journey of Water, los visitantes se encontrarán con el topiario de Moana que encabeza un jardín precioso. Otros personajes de la película tallados en las formaciones rocosas y escenarios son Hei Hei y Pua.

Journey of Water en EPCOT

A partir del 16 de octubre, también habrá encuentros con el personaje de Moana en la nueva atracción.

Sin duda, Journey of Water es una atracción que condensa la magia de Disney World, la tecnología que Walt Disney anticipó como experiencia en EPCOT y, además, nos da un gran mensaje sobre la importancia de cuidar nuestro planeta, los recursos naturales y en especial el agua.

En los días de calor se convertirá en punto para refrescarse, pero quienes lo prefieran pueden permanecer secos a su paso por todo el sendero.