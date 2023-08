No hay nada como unas vacaciones a bordo de los cruceros de Disney Cruise Line y el actor mexicano Adrián Uribe disfrutó junto a su familia de una estancia en el barco más nuevo: el Disney Wish.

Adrián Uribe, su esposa –la modelo brasileña Thuany Martins– y sus dos hijos –Gael y Emily— visitaron la isla privada de Disney en las Bahamas, Castaway Cay, donde pasaron días de diversión junto a personajes como el Pato Donald y Daisy.

Como a bordo del Disney Wish también hay personajes de Marvel, el comediante no perdió la oportunidad de fotografiarse junto a Spiderman en Marvel Super Hero Academy y en el restaurante Worlds of Marvel, la primera aventura gastronómica basada en este universo.

Disney Cruise Line/ Foto: Cortesía Disney Cruise Line Latino

Así es el Disney Wish donde vacacionó Adrián Uribe y su familia

El Disney Wish sí es un sueño hecho realidad. Los pasajeros conviven con personajes de Disney, Pixar, Marvel y Star Wars mientras disfrutan de instalaciones de lujo y comidas de primera clase diseñadas por chefs galardonados.

Por ejemplo, aquí tienen la primera experiencia culinaria con temática de Frozen en Arendelle: A Frozen Dining Adventure, cena con temática de Marvel en Worlds of Marvel y una cena elegante old Hollywood con la historia de los procesos de animación.

Por supuesto, también gozan de espectáculos ofrecidos por el cast del crucero y se relajan con las vistas en altamar. Al llegar a los destinos, pueden bajar para descansar en las playas cristalinas y en la arena.

Como el Disney Wish es el barco más nuevo de Disney Cruise Line, los espectáculos se apoyan en tecnología de vanguardia para narrar las historias de Disney y hacer las experiencias más inmersivas.

Emily, la hija más pequeña de Adrián Uribe, disfrutó de las atracciones pensadas para niños, como Marvel Super Hero Academy, donde los niños juegan a entrenar con sus superhéroes favoritos o Fairytale Hall donde conocen y conviven con las princesas. Una de las actividades más originales es Walt Disney Imagineering Lab, donde los niños diseñan su propia montaña rusa como si fueran un Imagineer.

Adrián Uribe compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotografías de los momentos más memorables de su viaje, donde Thuany Martins lució su baby bump de embarazada.

En un reel, mostraron parte de su convivencia con los personajes, donde la más divertida fue Emily. Gael disfrutó de los recorridos en bicicleta en Castaway Cay. Thuany Martins y Adrián Uribe mostraron su amor en las fiestas para terminar el día.