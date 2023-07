Como parte de la celebración Disney100, Disneyland Resort presenta “Rogers: The Musical”, una nueva producción teatral musical de un acto que se representará en el Hyperion Theater en Disney California Adventure Park por tiempo limitado del 30 de junio al 31 de agosto de 2023.

Este espectáculo de aproximadamente 30 minutos de duración que relata la historia clásica de héroes, viaje en el tiempo y romance, cuenta con un reparto talentoso de cantantes y bailarines que detallan la historia de Steve Rogers, también conocido como Captain America, a quien se unen Peggy Carter, Nick Fury y miembros selectos de los Avengers o Vengadores.





VIDEO. Disney California Adventure Park estrena ‘Rogers: The Musical’

Esta producción se inspira en la secuencia ficticia del musical de Broadway que formaba parte del primer episodio de la serie de Disney+ “Hawkeye”.

Este nuevo proyecto musical cobra vida gracias a la creatividad de Disney Live Entertainment en colaboración con el autor del libreto Hunter Bell, protagonista y letrista de “title of the show”, nominado al Premio Tony, y contará con cinco canciones nuevas con música del compositor ganador del Grammy Christopher Lennertz y letras de Jordan Peterson, Christopher Lennertz y Alex Karukas.

El musical también incluye canciones favoritas de los fanáticos de los superhéroes como “Save The City” de la serie de Disney+ “Hawkeye” (escrito por Marc Shaiman y Scott Wittman y “Star Spangled Man” de la película “Captain America: The First Avenger” (con música de Alan Menken y letras de David Zippel). “Rogers: The Musical” se representará varias veces al día, de martes a sábado, a lo largo de la mayoría de las semanas en las que está programado. Visite DisneylandEspanol.com y la app de Disneyland* para consultar los horarios.





Rogers: The Musical. Relata la historia de Steve Rogers hasta convertirse en Capitan America

La historia detalla el viaje emocional de Steve hasta convertirse en Captain America, así como su relación con Peggy Carter. Los expertos en los Avengers apreciarán las lecturas creativas de algunos momentos y objetos icónicos, como el cuaderno de Steve y el empleo de la Piedra del Tiempo para visitar de nuevo su pasado. “Rogers: The Musical” se apoya en una mezcla poderosa de estilos musicales eclécticos, incluyendo cinco canciones nuevas escritas para esta producción de Disneyland Resort y arreglos originales para temas como “Star Spangled Man” y “Save the City”.

Una orquesta de 60 músicos logra que toda clase de géneros, desde el jazz hasta el funk moderno, pasando por la música clásica más tradicional, entre otros, cobren vida a lo largo de la producción.

Además, una coreografía original que incorpora estilos de baile de distintas décadas complementa la emotiva banda sonora de la que emergen desde una balada romántica hasta una canción para una secuencia de batalla y acción. La dirección creativa de “Rogers: The Musical” en Disney California Adventure Park, desarrollada por el experto equipo en Disney Live Entertainment, transforma el escenario del Hyperion Theater para cada escena a través de una combinación de decorados en dos dimensiones, secuencias de acción física y la pantalla de video del teatro que mide 2,200 pies cuadrados (204 metros cuadrados).

Los Avengers y otros personajes lucen vestuario figurativo que le da un toque más informal y divertido a su aspecto más tradicional. Los visitantes podrán acceder a las secciones del teatro para ver “Rogers: The Musical” a través de un sistema de fila virtual* solo disponible en la app de Disneyland**. Cada día en el que “Rogers: The Musical” esté programado, la distribución del acceso a través del sistema de fila virtual gratuito empezará a las 10:30 a.m. PT para las dos primeras sesiones del día y a las 2 p.m. PT para el resto de las sesiones del mismo día**. Para más información sobre el sistema de fila virtual visite DisneylandEspanol.com. No es necesario unirse a la fila virtual para ver "Rogers: The Musical", pero es muy recomendable.

Si la fila virtual llega a su máxima capacidad, los invitados pueden consultar al Hyperion Theater antes de que comience "Rogers: The Musical" para opciones de acceso sin citas. Un reparto secundario de ofertas por tiempo limitado Durante las representaciones por tiempo limitado de “Rogers: The Musical”, varios establecimientos selectos a lo largo de Disney California Adventure Park servirán comida y bebida de temática patriótica y heroica ideales para un Supersoldado, como el batido de cereza, vainilla y frambuesa; “wrap” de salchichas y pepperoni; y un pretzel o lazo salado de pastrami.

Los carritos fuera del Hyperion Theater también ofrecerán cubos de palomitas con elote rojo, blanco y azul en el momento de la compra. Los visitantes también pueden adquirir el paquete Premium Viewing Experience o Experiencia Premium de “Rogers: The Musical”, disponible en número limitado por sesión, en el Studio Catering Co. Truck estacionado en Hollywood Land. El paquete incluye acceso al área de espera antes del espectáculo, asientos reservados en el teatro, un cubo de palomitas “Rogers: The Musical” con elote dulce, una bebida embotellada, una cinta colgante o lanyard de recuerdo y acceso a una fotografía exclusiva.

Este musical también es celebrado con productos a la venta de coleccionista disponibles cerca de Hyperion Theater, incluyendo una camiseta, un imán y un adorno.

En la tienda Super Store Featuring Avengers Campus en Hollywood Land, los visitantes pueden equiparse con una amplia variedad de productos y artículos de los Avengers. Por tiempo limitado, dos Magic Shots especiales del servicio Disney PhotoPass ofrecen la oportunidad de capturar un recuerdo fotográfico único con el escudo de Captain America en frente de la marquesina del Hyperion Theater.