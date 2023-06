A partir de este verano habrá cuatro Superlunas seguidas, un espectáculo astronómico interesante e imperdible que puede apreciarse desde zonas específicas, que tengan cielos nocturnos despejados.

¿Qué es una Superluna?

De acuerdo con expertos de la NASA , una Superluna es un efecto percibido desde la Tierra en el que el satélite natural se ve más grande de lo normal.

En realidad, se ve de gran tamaño y más brillante porque la órbita de la Luna está más cerca de la Tierra, lo que científicamente se llama perigeo.

“Cuando la Luna está más cerca y a un día de ser llena, se le llama Superluna porque está en su momento más brillante y más grande”, dice la experta astrónoma Mitzi Adams.

La ilusión de una cercanía mayor se da si se aprecia la Luna desde el horizonte o si hay líneas u obstáculos divisorios como árboles o edificios.

“Debido a que estos objetos relativamente cercanos están frente a la Luna, nuestro cerebro es engañado para que piense que la Luna está mucho más cerca de los objetos que están en nuestra línea de visión. Cuando está arriba no hay objetos cercanos con los que compararla y puede parecer más pequeña”, explica.

Una Superluna no necesariamente se trata de una Luna en su fase completa; según los expertos, regularmente las Lunas llenas llegan a coincidir con la distancia más cercana a la Tierra durante su órbita.

Este fenómeno suele parecer al menos un 7 por ciento más grande que una luna llena típica y hasta 15 por ciento más brillante.

¿Cuándo serán las cuatro Superlunas seguidas?

El astrofísico Fred Espenak, que trabajó en el Goddard Space Flight Center y que se ha dedicado a las predicciones de eclipses , dice que la primer Superluna del año sucederá entre la noche del 2 de julio a la madrugada del 3 de 2023 en el hemisferio norte.

Posteriormente, sucederán cuatro Superlunas más que coincidirán con la fase llena. La segunda Superluna del año se dará la noche del 1 de agosto de 2023, poco después de que se oculte el Sol. Esta Luna será la más cercana a la Tierra en todo el año.

Por su parte, la tercer Superluna será la noche del 30 y madrugada del 31 de agosto y la última será entre la noche del 28 y madrugada del 29 de septiembre; todas vistas desde el hemisferio norte.

En 2024 también habrá cuatro Superlunas seguidas: el 19 de agosto, el 18 de septiembre, el 17 de octubre y el 15 de noviembre.

La Luna llena de Ciervo de julio

La Luna llena correspondiente a julio se llama Luna llena de Ciervo, también conocida como Buck Moon, Luna Dólar, Feather Moulting Moon y Salmon Moon, según destaca The Almanac.

Los nombres de la Luna llena utilizados por The Old Farmer’s Almanac provienen de varios lugares, influencias nativas americanas, americanas coloniales y europeas. Desde la antigüedad el nombre se aplica para todo el mes lunar y no sólo para la Luna que sale una vez.

La Luna Ciervo recibe su nombre debido a que las astas de los ciervos machos están en pleno crecimiento durante este mes

El fenómeno natural ocurrirá el 3 de julio a partir de que el Sol se oculte.