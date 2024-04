Anne Hathaway se ha convertido en tendencia una vez debido al estreno de su nueva película The Idea Of You junto al actor Nicholas Galitzine.

Durante su asistencia a la alfombra roja, llevada a cabo en Nueva York, la actriz acaparó las miradas debido al impresionante outfit rojo carmesí que lució.

Usó un maxivestido de falda corte lápiz, de abertura en una pierna, con top estructurado en forma de W al estilo strapless diseñado por Versace.

Al look sumó un par de zapatillas de tacón y joyería fina Bvlgari.

Anne Hathaway arrasa Nueva York con impresionante vestido rojo strapless de Versace. Foto: AFP

Presumió su eterna belleza joven con su cabello chocolate peinado en una cola de caballo alta con mechones ondulados naturalmente y flequillo lacio, mientras su rostro se lució maquillado con tonos naturales, labial nude, sombras ahumadas y blush rosado.

Anne Hathaway se unió en la alfombra roja con su coprotagonista, quién lució un traje gris oxford holgado de Fendi

Después de la premiere internacional, la actriz apareció en el programa de The Tonight Show Starring Jimmy Fallon para hacerle promoción a la película, basada en el libro del mismo nombre e inspirada en Harry Styles durante su etapa con One Direction.

El libro fue lanzado dos años después de su salida del grupo, en 2016. Tras salir a la venta no obtuvo gran reconocimiento, pero su popularidad se fue elevando poco a poco con el paso de los años hasta ahora.

Según la sinopsis del libro, Sophie (Anne) se separa de su esposo debido a que él se enamora de una chica más joven. En un concierto masivo Sophie conoce al vocalista de la banda August Moon, que es Hayes Campbell (Nicholas).

En la charla, la celebridad habló sobre la nueva película y su papel principal: “La historia trata sobre cómo se enamoran

Cuando Jimmy Fallon le preguntó si creyó que Galiztine era el actor perfecto para el papel, ella contestó que sólo le bastó para verlo una vez para saber “que era Hayes Campbell”.

Después de protagonizar la película, ambos actores se hicieron muy buenos amigos: “Eso fue hace casi dos años y ahora Nick y yo nos hemos convertido en muy buenos amigos. Sí, se abrió de la manera más hermosa”.

