La actriz Anne Hathaway deslumbró en el estreno de The Idea of You, la nueva comedia romántica que protagoniza.

Anne Hathaway se presentó en el SXSW Film & Festival de Austin, Texas, ataviada con un espectacular minivestido blanco con pequeños cristales dorados que la hicieron destellar brillo. La prenda tenía dos cinturones de estoperoles.

Combinó su atuendo con zapatillas doradas y una bolsa plateada de cadena. Usó múltiples pulseras de diamantes y anillos.

Presumió su belleza con un look muy natural compuesto por base, polvo compacto, sombra brillante en el lagrimal y labial nude. Enmarcó su rostro con su fleco y deslumbró.

'The Idea of You' Film Premiere. Anne Hathaway. Foto: Michael McKinney/Shutterstock vía Grosby Group

The Idea of You es producida por Gabrielle Union. En la película, Anne Hathaway protagoniza a una madre soltera de mediana edad que tiene una aventura con una superestrella de una banda (Nicholas Galitzine) y es más joven que ella.

Anne Hathaway desbordó algunas lágrimas durante la proyección de The Idea of You. Se emocionó cuando algunos fanáticos en la audiencia le demostraron su apoyo.

“Hablamos de historias como algo que te sucede en la primera parte de tu vida, y no sé ustedes, pero siento que sigo floreciendo. No puedo hablar", dijo mientras se le quebraba la voz y sus fanáticos le gritaban “Te amo”.

“Cuando Cathy [Schulman] y Gabrielle [Union] me ofrecieron tan generosamente el papel, estuve encantada de aceptar”, agregó.

En una entrevista para la Revista Porter, habló sobre sus sentimientos tras cumplir 41 años y sobre el miedo que tuvo por años de que su carrera se “caiga por un precipicio” debido a la edad.

“Cuando comencé [en esta industria] cuando era niña, me advirtieron que mi carrera se caería por un precipicio a la edad de 35 años, que es algo que sé desde hace tiempo enfrentan muchas mujeres”, dijo. “Lo que ha evolucionado durante [ese tiempo] es que cada vez más mujeres tienen carreras más profundas en sus vidas, lo cual creo que es fantástico”, agregó.

Anne Hathaway ganó un Oscar por su personaje de Fantine en Los Miserables, pero su exitosa carrera siempre ha estado ligada a su legendario papel de Andy Sachs en The Devil Wears Prada. En esa película, Meryl Streep dio vida a Miranda Priestly, pero hace poco confesó que este personaje no fue tan fácil de interpretar como parece.

“¡Fue horrible! Me sentía miserable en mi camerino. Podía escucharlos a todos balanceándose y riéndose. ¡Estaba tan deprimida! Dije: '¡Bueno, es el precio que pagas por ser la jefa", dijo.

Para Anne Hathaway, no fue sencillo obtener el papel. “Fui la novena opción para The Devil Wears Prada. ¡Pero lo obtuve! ¡Nunca te rindas!”, dijo.