Ángela Aguilar, también conocida como ‘La princesa del regional mexicano’, volvió a causar controversia por las respuestas que dio sobre su polémica relación con Christian Nodal, ya que habló por primera vez sobre Cazzu, pero también aseguró que desde que está comprometida no ha escrito canciones de amor.

En entrevista para ABC News con Mireya Villarreal, la joven de 21 años fue cuestionada sobre el tema de sus canciones actuales, luego de que se comprometió con el sonorense el 24 de julio de 2024 y compartió que está con “la persona correcta”.

Sin embargo, la intérprete de ‘Dime cómo quieres’, sorprendió a los fans cuando señaló que desde que se casó sus temas musicales comenzaron a hablar sobre el desamor porque tiene “corazón de dolida”.

“Es una locura porque desde que me casé, solo he escrito canciones sobre el despecho. Creo que he escrito dos canciones de amor, pero es que tengo corazón de dolida, Él sabe que lo amo, entonces está bien”, expresó.

Además, Ángela Aguilar platicó abiertamente sobre su pasado con ‘El Forajido’ y reveló que aunque en la actualidad se encuentran en una buena situación, antes le rompieron el corazón en diversas ocasiones y una de ellas fue producto de su primera relación con Nodal.

“Tú sabes que sí, Christian me rompió el corazón hace tiempo, pero ahora no está roto, está sanado”, informó.

Aunque el matrimonio de los intérpretes mexicanos fue una sorpresa para los fanáticos y el mundo del espectáculo, la menor de la Dinastía Aguilar informó previamente que su relación sufrió una pausa y la historia que se conoce en la actualidad, es “la continuación” de su amor.

"No es una nueva relación, es la continuación de una historia que la vida nos hizo parar para crecer y extrañar. Porque cuando nos dejamos ir, al regresar fuimos más nuestros”, explicó para la revista ¡Hola!

Ángela Aguilar habla sobre Cazzu y Christian Nodal

La separación de Nodal con Julieta Cazzucheli, conocida en el mundo artístico como Cazzu, fue relacionada por usuarios de redes sociales con una supuesta infidelidad que el intérprete de 'Botella tras Botella' cometió con Ángela Aguilar, sin embargo, la cantante mexicana ha intentado disipar los rumores.

En entrevista, la joven cantante se limitó a dar explicaciones sobre el comienzo de su relación con el sonorense porque “todo el mundo ya inventó su versión”, sin embargo, aclaró que no le “rompieron el corazón a nadie” y aunque no mencionó el nombre de Cazzu, seguidores afirman que habla de ella.

“Lo único que puedo decir es que todos los involucrados están juntos y unidos, todos estamos en la misma página. A nadie le rompieron el corazón y tenemos la conciencia tranquila”, afirmó.

Además aseguró que su historia de amor no es como la explican en redes sociales, ya que las personas externas “no conocen ni el 5%” de lo que vivieron, sin embargo, señaló que entiende la situación porque ella aceptó estar en la industria musical y “es lo que vende”.

“Están convirtiendo en villanos a las personas y haciendo quedar mal a la gente. Creo que no conocen ni el 5% de la historia, pero está bien, porque eso es lo que vende y trabajamos en esta industria y cuando yo decidí ser cantante, sabía en lo que me metía, pero también me ha dado todo esto, ¿sabes?”, explicó.

¿La relación de Ángela Aguilar y Christian Nodal comenzó meses antes?

Los cantantes mexicanos hicieron pública su relación en julio de 2024, a menos de un mes de que Christian Nodal anunciara su separación con Cazzu, lo que provocó una ola de críticas por lo apresurado de su romance. La teoría creada por fans, que asegura que ambos ya mantenían cercanía desde antes, fue confirmada por Ángela Aguilar en su más reciente entrevista.

“Meses antes que ustedes supieran, nosotros ya estábamos bien, nosotros lo compartimos porque como figuras públicas desafortunadamente hay que hacerlo”, confesó.

