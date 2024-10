Los integrantes de One Direction se unieron en este momento tan complicado y enviaron un mensaje tras la muerte de su compañero y amigo Liam Payne. Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson lanzaron un comunicado en el que expresaron el dolor y pesar que enfrentan por la muerte de Payne, sucedida ayer 16 de octubre en Argentina.

La noticia del fallecimiento de Liam Payne sacudió al mundo entero y provocó consternación en miles de fanáticos de One Direction no sólo por lo joven que era el cantante y compositor británico, sino por la forma tan trágica en la que perdió la vida, ya que cayó desde el tercer piso del hotel en el que se encontraba hospedado en Buenos, Aires, Argentina.

Una vez que se confirmó la muerte de Liam Payne, quien tenía 31 años, miles de personas reaccionaron y enviaron sus condolencias a la familia y a las fanáticas directioners, quienes no daban crédito a la noticia cuando empezó a circular en redes sociales.

Luego de varias horas de silencio, los integrantes de One Direction se pronunciaron al respecto sobre la muerte de Liam Payne y reactivaron las publicaciones en su cuenta oficial de Instagram, plataforma en la que no publicaban desde el 20 de julio de 2020. En el mensaje de Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson se lee lo siguiente:

“Estamos completamente devastados por la noticia del fallecimiento de Liam. Con el tiempo, y cuando todos estén en condiciones, habrá más que decir. Pero por ahora, tomaremos un tiempo para llorar y procesar la pérdida de nuestro hermano, a quien amamos profundamente. Los recuerdos que compartimos con él serán atesorados para siempre. Por ahora, nuestros pensamientos están con su familia, sus amigos y los fanáticos que lo amaron junto a nosotros. Lo extrañaremos terriblemente. Te amamos, Liam. Louis, Zayn, Niall y Harry”.

En redes sociales los fanáticos reaccionaron al comunicado emitido en la cuenta de la boy band británica y hasta el momento la publicación ya tiene más de tres millones de “me gusta”.

Louis Tomlinson dedica emotivo mensaje a Liam Payne: "Fue, en mi opinión, la parte más vital de One Direction

Por su parte, Louis Tomlinson publicó en su cuenta personal de Instagram un mensaje de despedida para su amigo y compañero Liam Payne; en éste se refiere a él como un “compositor increíble”, su “hermano” y "la parte más vital de One Direction”; asimismo, dijo que será el tío del hijo de Payne y prometió que le contará historias de lo “increíble que era su padre”.

“Estoy más que devastada por escribir esto, pero ayer perdí a un hermano. Liam era alguien a quien admiraba todos los días, un alma tan positiva, divertida y amable. Conocí a Liam cuando él tenía 16 años y yo 18. Su voz me sorprendió al instante, pero lo más importante es que, con el tiempo, tuve la oportunidad de ver al hermano amable que había anhelado toda mi vida” escribió Tomlinson en Instagram.

Continuó: “Liam era un compositor increíble con un gran sentido de la melodía. A menudo hablábamos de volver al estudio juntos para intentar recrear la química que habíamos desarrollado en la banda. Y para que conste, Liam fue, en mi opinión, la parte más vital de One Direction. Su experiencia desde una edad temprana, su oído perfecto, su presencia en el escenario, su don para escribir. La lista continúa. Gracias por darnos forma, Liam".

El integrante de One Direction finalizó su mensaje con las siguientes palabras:

“Un mensaje para ti, Liam, si estás escuchando: Me siento más que afortunada de haberte tenido en mi vida, pero me cuesta mucho aceptar la idea de decir adiós. Estoy tan agradecido de que nos hayamos vuelto aún más cercanos desde que salimos de la banda, hablando por teléfono durante horas, recordando todos los miles de recuerdos increíbles que tuvimos juntos, es un lujo que pensé que tendría contigo toda la vida. Me hubiera encantado compartir el escenario contigo nuevamente, pero no pudo ser. Quiero que sepas que si Bear alguna vez me necesita, seré el tío que necesita en su vida y le contaré historias de lo increíble que era su padre. Ojalá tuviera la oportunidad de decirte adiós y decirte una vez más cuánto te amé. Payno, mi niño, uno de mis mejores amigos, mi hermano, te amo, amigo. Descansa en paz”.

Zayn Malik se despide de Liam Payne: "Perdí un hermano cuando te fuiste"

Zyan Malik también compartió un mensaje desde su cuenta personal de Instagram y escribió lo siguiente: "Liam, me he encontrado a mí misma hablándote en voz alta, esperando que puedas oírme, no puedo evitar pensar egoístamente que había muchas más conversaciones que podíamos tener en nuestras vidas. Nunca llegué a darte las gracias por apoyarme en algunos de los momentos más difíciles de mi vida. Cuando era un niño de 17 años y echaba de menos mi casa, siempre estabas ahí con una actitud positiva y una sonrisa tranquilizadora para hacerme saber que eras mi amigo y que me querías."

Continuó el mensaje con lo siguiente: "Aunque eras más joven que yo, siempre fuiste más inteligente que yo, eras testarudo, obstinado y no te importaba un carajo decirle a la gente cuando se equivocaba. A pesar de que a veces nos peleábamos por eso, siempre te respeté en secreto por ello. En lo que respecta a la música, Liam, eras el más cualificado en todos los sentidos. Yo no sabía nada en comparación, era un niño novato sin experiencia y tú ya eras un profesional. Siempre me alegró saber que, pasara lo que pasara en el escenario, siempre podíamos confiar en ti para saber hacia dónde dirigir el barco a continuación".

Finalmente, Zyan dijo: "Perdí a un hermano cuando te fuiste y no puedo explicarte lo que daría por darte un abrazo por última vez y despedirme de ti como es debido y decirte que te quería y te respetaba muchísimo. Guardaré todos los recuerdos que tengo contigo en mi corazón para siempre, no hay palabras que justifiquen o expliquen cómo me siento ahora mismo aparte de devastado. Espero que donde quiera que estés ahora estés bien y en paz y sepas lo querido que eres. Te quiero, bro".

