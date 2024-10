Medios argentinos reportan la muerte del exintegrante de One Direction, Liam James Payne, tras caer desde el tercer piso de un edificio en el barrio de Palermo en Buenos Aires.

De acuerdo con el periódico ‘La Nación’, el cantante originario de Wolverhampton, Reino Unido, fue reportado como un “hombre agresivo” por las personas que llamaron al 911, por lo que el personal policial se dirigió al lugar de los hechos para atender el caso.

Aunque los representantes del artista no han brindado información oficial, se presume que se encontraba bajo los efectos de las drogas y el alcohol al momento su fallecimiento a los 31 años de edad. Además, Alberto Crescenti, director de los servicios de emergencias médicas de la ciudad de Buenos Aires, afirmó para medios locales que el cantante sufrió "lesiones gravísimas que le provocaron inmediatamente la muerte".

De acuerdo con TMZ, el cuerpo del músico quedó varado sobre una terraza de madera al caer del tercer piso del Hotel CasaSur Palermo, sin embargo, la investigación continúa en proceso y no se sabe si se trata de un hecho intencional o accidental: “No mostramos el cuerpo entero, pero se pueden ver claramente sus tatuajes: un reloj en su antebrazo izquierdo y un escorpión en su abdomen”, aseguran.

¿Quién era Liam Payne, exintegrante de One Direction?

Liam James Payne, fue un cantante y compositor originario de Wolverhampton, Reino Unido, que adquirió popularidad internacional al formar parte de la exitosa banda de pop conocida como One Direction.

La agrupación compuesta por Harry Styles, Liam Payne, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson, se formó tras la expulsión de todos los integrantes del programa The X Factor, el cual buscaba encontrar nuevos talentos.

Aunque no ganaron el concurso musical, la jueza Nicole Scherzinger les sugirió crear una banda juntos y con apoyo de Simon Cowell, la Boy Band llegó a escenarios internacionales, consiguió millones de fans y vendió 70 millones de discos en todo el mundo. En 2015, tras la salida de Malik, la agrupación anunció una pausa indefinida, que hasta 2024 nunca se reactivó.

Payne nació el 29 de agosto de 1993 y falleció el 16 de octubre de 2024 a los 31 años de edad, tras una exitosa carrera musical con canciones emblemáticas para toda una generación como What Makes You Beautiful o Story Of My Life.

¿Cuáles fueron las polémicas de Liam Payne?

La carrera artística de Liam Payne se vio mitigada por los escándalos detrás de su fama, desde un comienzo, cuando Zayn Malik decidió salir de la agrupación, el guitarrista fue criticado por “borrar a toda costa” el rostro de su excompañero en los promocionales, misma historia que continuó hasta 2018 cuando no lo mencionó en una publicación en X (antes Twitter) cuando se volvieron tendencia.

Además, fue acusado de “colgarse” de la fama de los exintegrantes de One Direction, a pesar de “hablar mal de ellos” en diferentes ocasiones, como cuando se refirió a Malik como “imbécil” o cuando aseguró que la agrupación se fundó gracias a él. El 02 de octubre, previo a su fallecimiento, asistió al concierto de Niall Horan en Argentina y fue criticado por “intentar robar protagonismo”

En fechas recientes, una nueva polémica creció en redes sociales, después de que su exnovia, Maya Henry, reveló que el cantante mantuvo actitudes agresivas en su contra e intentó encontrarla por todos los medios, a pesar de la separación. Además, aseguró que sus fans no veían la realidad sobre él.

"Desde que rompimos, él me envía mensajes, llena mi teléfono, no solo desde su teléfono, siempre es desde diferentes números de teléfono también, así que nunca sé de dónde vendrá", confesó.

La escritora publicó el libro titulado Looking Forward, donde cuenta los escándalos que vivió durante una relación tormentosa con un Popstar famoso y aunque no menciona el nombre de Liam, seguidores afirman que “hay muchas similitudes” con su historia.