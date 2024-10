Un joven identificado como Lewis Stevenson, originario de Reino Unido, murió trágicamente al caer del puente más alto de España mientras intentaba tomar una fotografía para sus redes sociales.

De acuerdo con las primeras declaraciones, el influencer de 26 años escaló sin protección el puente ‘Castilla-La Mancha’, de 192 metros de altura, a pesar de que el ingreso al lugar está prohibido por las autoridades locales. Aunque el accidente continúa en investigación, se informó que la muerte del joven inglés fue instantánea,

"Según hemos podido saber, habían venido a Talavera para subir al puente y crear contenido para redes sociales, que se ha saldado con este nefasto y triste desenlace", aseguró Macarena Muñoz, concejal de Seguridad Ciudadana del municipio a través de un comunicado oficial.

Clifford Stevenson, abuelo del fallecido, aseguró para MailOnline que su familia intentó hablar con él antes de la catástrofe para convencerlo de frenar su práctica, sin embargo, no lo consiguieron.

"Todos intentamos disuadirlo. Siempre intentábamos disuadirlo de hacer cosas, pero él era así. Le encantaba hacerlo, siempre salía a la calle pensando que todo le iría bien. Lo hacía por placer. No cobraba nada por ello, era un aventurero", afirmó.

Stevenson se dedicaba a crear contenido de Rooftopping, actividad de alto impacto en la que los practicantes suben a techos o edificios de gran altitud sin mecanismos de seguridad y en la mayoría de ocasiones, sin permiso. Además, tenía una cuenta profesional de fotografía, donde compartía sus travesías por todo el mundo e incluso, escaló edificios en México, Guatemala y El Salvador.

Amigos despiden a Lewis Stevenson

En redes sociales, diversos usuarios se unieron a las muestras de cariño para el fallecido, como el usuario vil1iany, quien le agradeció a Lewis por su amistad y por fomentar en él “una nueva comprensión de la libertad”, no sin antes expresar que se siente como en “una pesadilla”.

“Llegué a casa anoche y leí tu libro, las últimas 24 horas he visto tu cara y tu nombre en todas partes, lo que me hizo sentir tan separado, que me sentí como una pesadilla (...) Has sido una figura destacada para mí durante un tiempo y tu mentalidad intrépida se quedará conmigo por el resto de mi vida. Fue un placer ser considerado uno de tus amigos, descansa tranquilo hermano, te veré en otra vida”, señaló.

A la vez, hecticful compartió una fotografía junto a Stevenson en días previos al incidente, donde se observan parados sobre una estructura de gran altitud sin protección: “Es una locura que hace apenas un año mirábamos juntos la ciudad y ahora tú nos miras a todos. Pienso a menudo en esta mañana y agradezco haber pasado esos momentos contigo”, comentó.

Mientras que su novia, Savannah Parker, expresó para MailOnline que su última conversación fue la noche previa al incidente, cuando Stevenson le dijo “Buenas noches, te amo”, sin embargo, al día siguiente no alcanzó a observar el último mensaje. Además, afirmó que por lo menos, el joven llevaba 5 años practicando la actividad de alto riesgo.

“Me envió un mensaje a las cinco y media para decirme 'buenos días' con tres besos. No lo vi hasta las ocho menos cuarto”, aseguró.