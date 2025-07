La modelo californiana Chantel Jeffries deslumbró a sus 4.2 millones de seguidores en Instagram al lucir una de las tendencias más atrevidas de la moda.

La estrella de redes sociales presumió su silueta ataviada con un espectacular bikini joya “casi imposible de llevar”. El traje de baño estaba compuesto por pequeñas cuentas doradas y transparentes que elevaron su outfit.

Completó el atuendo con una falda en color rosa y dejó suelta su cabellera rizada. Portó aretes y brazaletes dorados como accesorio, además de un maquillaje impecable con detalles en color bronce sobre los párpados y labios.

En otras imágenes de la galería, Chantel se muestra bailando con sus amigas, descansando y contemplando el atardecer. También fotografió su consola de DJ.

Jeffries, cuyo nombre de nacimiento completo es Chantel Taleen Jeffries, tiene 32 años y es de Coronado, California.

Chantel Jeffries vive en Miami donde constantemente ameniza fiestas y sale a pasear a la playa, pero últimamente ha estado de viaje en destinos tan remotos como Sudáfrica.

En redes sociales, una de las preguntas más frecuentes de sus seguidores es qué hace para mantenerse en forma. La influencer dijo al tabloide Daily Mail que ha excluido algunos alimentos de su dieta para mantenerse en forma. Sin embargo, aclaró que siempre come de manera saludable.

“Hay cosas que no como y se ha convertido en un estilo de vida, pero en realidad no es hacer dieta. Tengo problemas con muchos alimentos diferentes y cuando los como no me siento muy bien, así que trato de seguir exactamente lo que se supone que debo comer para no sentirme mal. Todo es bastante sano”.

Por ejemplo, no come azúcar, lácteos y gluten. Esto le ayuda a sentirse bien y como actividad física tiene caminar. “Siempre que estoy en casa, cada vez que termino una comida abundante me gusta dar un agradable paseo. Es bueno digerir la comida y despejar la mente de todos modos”, agregó.

Sobre el compromiso de Justin Bieber y Hailey, Chantel Jeffries dijo al medio Us Weekly: “Estoy tan feliz por ellos. Creo que es genial tener una relación con alguien que es tan buen amigo tuyo. Porque es simplemente pasar el rato con tu amigo todo el día”.

Chantel Jeffries inició su carrera como modelo, pero desde 2018 incursionó en la música con su sencillo Wait y más tarde lanzó Both Sides.

Dijo a Billboard que el internet ha influido mucho en su carrera porque se expone al mundo entero y aprende de él. “Con Internet y las redes sociales, pude explorar eso y encontrar gente prometedora y escuchar su música”.