En medio de su lucha contra el cáncer, se reporta que el rey Carlos está preparando su funeral, dejando especificaciones de los actos que deben cumplirse al pie de la letra, como la asistencia a todos ellos del príncipe Harry y su esposa Meghan Markle.

De acuerdo con los informes, el monarca quiere que su hijo y su esposa ocupen un lugar destacado en todos los planes funerarios junto al que en ese momento ya se habría convertido en rey, es decir, William.

Si bien la relación de Harry y Meghan y la familia real está rota por las múltiples declaraciones de la pareja, el rey cree que esto no interferirá en sus planes y que, por el contrario, ayudaría a limar asperezas con el príncipe William.

The Telegraph informó que Carlos III quiere que Harry ocupe el lugar que le corresponde en la familia como príncipe y que sea incluido en los actos desde que se haga el anuncio oficial de su fallecimiento, hasta la procesión y el entierro; Meghan deberá estar siempre presente acompañándolo.

Los Sussex también deberán participar en la vigilia familiar durante el velatorio en Westminster Hall junto a sus hijos, Lilibet y Archie, ya que también los incluyó en “el corazón” de sus planes fúnebres.

El monarca está haciendo ciertas modificaciones en el protocolo funerario, llamado en su honor Operación Puente de Menai, para incluir la participación de toda su familia, aunque los planes son, por lo regular, iguales entre todos los funerales de estado.

Los cambios con respecto a los Sussex surgen después de que el mismo Carlos le prohibiera a Harry llevar a Meghan al lecho de muerte de la reina Isabel en Balmoral a pesar de que ambos se encontraban en Reino Unido.

En un pasaje de su libro Spare, el príncipe Harry dijo haberse sentido ofendido por el rechazo hacia su esposa: “Dijo que yo era bienvenido en Balmoral, pero que no la quería. Empezó a darme razones absurdas e irrespetuosas, y yo no lo acepté”.

Recientemente, el medio Fox señaló de una fuente cercana a la familia real que William no quiere volver a ver a Harry hasta la muerte del rey y que no lo invitará a su coronación. “El funeral de Carlos sería la primera vez que los cortesanos imaginarían que se reunirían. No me imagino que Guillermo invite a Harry a su coronación”, señaló el insider.

Carlos III se está adelantando a la planeación de sus actos fúnebres en medio de su lucha contra el cáncer. Hasta el momento no hay mayor información sobre su condición ni la gravedad de la enfermedad.

Una fuente le dijo a People que el rey no ha querido hablar con su hijo porque sigue molesto con él por las múltiples declaraciones que ha dado en contra del reinado y de la institución real.

La comunicación entre el duque de Sussex y el resto de los miembros de la familia es limitada por lo que no sabe con exactitud qué pasa con la salud de su padre.