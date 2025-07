La celebridad Kylie Jenner deslumbró en su cuenta de Instagram al sumarse a la tendencia de bikinis “animal print”.

A través de una publicación en la red social, irradió belleza ataviada en un diminuto bikini con estampado de leopardo, un modelo resultado de la colaboración de su marca Khy con Frankies Bikinis.

En la imagen, Kylie Jenner muestra su diminuta cintura y abdomen plano mientras come un bowl de cerezas. En otras fotografías también toma una copa de vino y se relaja en una silla. Irradió belleza con un maquillaje en tonos naturales y una cabellera ondulada.

Su post desató decenas de reacciones, incluyendo comentarios como: “¿Qué se ha hecho? ¿Por qué no tiene estrías?”. La estrella de redes sociales tomó las fotos mientras estaba de vacaciones en la Toscana italiana.

El mes pasado, la fundadora de Kylie Cosmetics reveló los secretos de su abundante físico al responder a una TikToker: “¡445 cc, perfil moderado, la mitad debajo del músculo! ¡Silicona! ¡[Dr.] Garth Fisher! ¡Espero que te sirva, jaja!”.

Kylie Jenner, quien afirmó en 2023 que se arrepentía de haberse operado los senos, se pone relleno de labios.

La fundadora de Sprinter estuvo acompañada en Italia por su hermana mayor Kendall Jenner y su hijo de tres años Aire Webster, quienes disfrutaron de las delicias locales.

El jueves, Kylie compartió un lindo video de su hija de tres años y cabello rizado, Stormi Webster, bromeando a bordo de su avión privado “Kylie Air” de 10 asientos y 73 millones de dólares, aparentemente rumbo a su casa en California.

La familia viajó a Italia para la boda de Lauren Sánchez y Jeff Bezos, realizada en Venecia.

La celebridad fue expuesta al mundo del espectáculo desde que era una niña a través del reality show Keeping Up With The Kardashians, pero tan pronto como creció se volvió una influencer en redes sociales y más tarde una joven empresaria.

Fundó Kylie Cosmetics y generó millones de dólares en ganancias. También es embajadora de marcas y modela para diseñadores como Jean Paul Gaultier.

Kylie Jenner está diversificando sus negocios, pues aunque es una de las reinas del maquillaje y el cuidado de la piel, hace unas semanas también lanzó su perfume Cosmic.