La influencer Wendy Guevara se volvió el centro de atención luego de dar su opinión sobre un video viral, que circula en TikTok, acerca de Belinda y Ángela Aguilar.

El clip muestra diálogos de Belinda como ‘Daniela’ en la nueva serie de Mentiras, que parecieran ser respuestas a ciertas declaraciones que ha hecho Ángela Aguilar en sus entrevistas como que no le gusta la música urbana porque cree que hace mal escucharlas canciones o cuando habla de su esposo Christian Nodal.

El edit en cuestión, compartida por la cuenta de @quechitoaxaca, inicia con Ángela dando su opinión sobre la música urbana durante una entrevista con Angelica Vale, en la que dijo: “Las canciones de ahorita están muy mal. Es que de verdad, me da como (...) me siento como que estoy haciendo algo mal y lo quito si me sale en Instagram. ¡Ay no, me persigno!”.

En seguida, dicha entrevista corta a un fragmento de la serie Mentiras, donde Belinda, en su papel de 'Daniela', dice: “Ay sí, sí la monja. Soy monja. Las moscas muertas siempre son las peores”.

Luego de ello, el video muestra una entrevista de Ángela en la que le muestran una foto de Nodal y ella animadamente dice que es su esposo: “Ay, mi esposo, él es mi esposo Christian (...) Pues siento mucho orgullo. Lo quiero, lo admiro, lo amo. Es mi hogar, mi lugar seguro”.

A este clip le sigue otro fragmento de la serie en la que Belinda parece burlarse de Ángela y de Nodal, principalmente de éste al referirse a él en diminutivo: “Esa cosita, ¿en serio?”. El video continúa haciendo burla a Aguilar cuando dice que ha hecho “todo perfecto” en su carrera como cantante, ya que le sucede un diálogo de Beli que dice: “Me das muchísima pena, pero me das más risa”.

Al poco tiempo que este video se compartió en TikTok, la famosa influencer emitió su comentario generando la simpatía de los usuarios: “Ayy!! No perdón, pero me muero de risa. Se la mamaron con este video”, escribió Guevara.

Fueron varias cuentas de TikTok que se unieron a las risas de Wendy; sus fans le comentaron: “Lo peor de todo es que me imaginé tu risa toda escandalosa y me dio más risa”, “Todos somos team Wendy Guevara y team Belinda”, “Wendy es de las mías, puro team Belinda”.

Este video viral y el comentario de la ganadora de La Casa de los Famosos surge después de que Ángela Aguilar compartiera en TikTok un video hecho por la supuesta cuenta de fans @angelitasvips en el que critican a la prensa y creadores de contenido por hablar de ella en medio de la interminable polémica que protagoniza con su esposo.

“Entrar a sus perfiles y ver que sus videos más vistos son donde la mencionan y por eso crecieron sus cuentas… se dice: ‘gracias’”, dice el video en cuestión.