Elizabeth Hurley volvió a dejar claro a sus seguidores de redes sociales y fanáticos que se mantienen pendiente en lo que hace profesional y personalmente que la edad sólo es un número que no la define.

Y es que la celebridad británica recurrió a su cuenta de Instagram para compartir una fotografía en la que aparece luciendo su figura de infarto apenas envuelta en un pequeño traje de baño de una pieza de su marca Elizabeth Hurley Beach, confeccionado sobre tela animal print.

LEE MÁS: Anastasia Karanikolaou luce el vestido de escote más impactante para el verano

El look estuvo conformado por un traje de baño de tipo monokini con espalda descubierta, finos tirantes halter y un revelador escote profundo que dejó a la vista demasiada piel sobre su pecho.

La diminuta prenda le ayudó a destacar la impresionante figura que la actriz conserva a sus 60 años de edad. Sumó gafas solares cuadradas.

Lució su belleza con maquillaje que le dio efecto de porcelana a su piel, incluida una ligera base casi natural y labial nude. La foto fue tomada durante sus recientes vacaciones en la playa.

“En algún lugar sobre el arco iris, los cielos son azules. Y los sueños que te atreves a soñar realmente se hacen realidad”, escribió bajo la foto citando la canción Somewhere over the rainbow de Judy Garland.

Elizabeth Hurley recientemente cumplió 60 años en medio de su carrera como actriz internacional todavía vigente y disfrutando del amor de nueva cuenta junto al cantante y padre de Miley Cyrus, Billy Ray Cyrus.

Si bien no hay muchos informes oficiales sobre su romance, se sabe que Damian Hurley, hijo de la actriz, apoya la nueva relación. También se sabe que la nueva pareja se conoció en el set de la película Christmas in Paradise de 2022, grabada en el Caribe y luego se pusieron en contacto antes de la Pascua de este año, que fue cuando revelaron su incipiente noviazgo.

En una entrevista con Apple Music Country, Billy Ray detalló que Elizabeth fue la que lo contactó para demostrarle su apoyo luego de su divorcio de la actriz Firerose en 2024. Si bien al inicio Cyrus no sabía de quién se trataba, Liz le reveló su identidad presentándose como una “amiga” y tras una charla privada, ambos recordaron que habían tenido una buena química en la película.

Desde entonces, el resto es historia, en redes sociales ambas celebridades se han dejado ver con fotos y videos disfrutando de tiempo juntos.