Lindsay Lohan se robó todas las miradas durante el reciente desfile de Gucci Cruise 2027, llevado a cabo en Times Square de Nueva York con un sinfín de celebridades. Durante la alfombra roja, la actriz se lució más bella y joven que nunca.

La estrella de Un viernes de locos apareció en show luciendo un conjunto negro de cuero, compuesto por una falda lapiz midi con abertura sobre la pierna; combinó el look con una chamarra biker de mangas largas, cuello alto y cierre parcialmente abierto.

También lució gafas solares de estilo futurista, un bolso negro de piel de cocodrilo, zapatillas de tacón de aguja y llamativa joyería dorada. En general, el conjunto de Lindsay estuvo firmado por la casa de moda de lujo.

La celebridad, de 39 años, maquilló su rostro con tonalidades nude, mientras su cabello rubio platinado caía en mechones ondulados, acomodados de lado con flequillo en ola.

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Tras sus recientes apariciones en público, la actriz ha desatado rumores entre sus fanáticos y seguidores de redes sociales sobre un presunto nuevo procedimiento estético que la ha dejado “irreconocible” y con un aspecto más juvenil que nunca.

Según han comentado los internautas en diferentes redes, Lindsay ya no se parece nada a sí misma y que incluso su nueva apariencia le da aires a otras celebridades como Mandy Moore o Julia Roberts.

Asimismo, aseguran que la protagonista de Mean Girls parece haberse sometido a nuevos procedimientos estéticos, incluido un lifting facial para borrar los signos de la edad, así como tratamientos para blanquear su piel.

El año pasado, luego de estrenar la secuela Otro viernes de locos, Lohan habló sobre los procedimientos dermatológicos a los que se ha sometido en los últimos años para verse joven, pero sobre todo con una apariencia sana luego de años de excesos, y ha negado que el cambio se haya dado por cirugías.

Durante una entrevista con la revista Byrdie, la estrella detalló: “Me esfuerzo mucho por ser constante con mis rutinas para sentirme lo mejor posible. Eso incluye visitas regulares a mi dermatóloga de Los Ángeles, la Dra. Monika Kiripolsky, siempre que estoy en la ciudad por trabajo”.

“Ella me ayuda a mantener la piel sana y radiante, especialmente durante los descansos del maquillaje pesado en el set”, agregó.

En otra entrevista con Elle, la celebridad negó los rumores que afirman que se puso bótox y detalló que parte de sus secretos de belleza se centran en una buena alimentación y en otras rutinas saludables y naturales.