Gustavo Adolfo Infante informó que le ganó una demanda millonaria a Sergio Mayer, pleito legal que los enfrentó durante años y que finalmente tuvo una resolución; el famoso periodista dio detalles de lo que fue el proceso y contó de qué forma el diputado de Morena lo amenazó poco antes de demandarlo. “Yo soy diputado federal y con mi puesto te voy a ching*ar”, dijo Mayer según Infante.

El periodista de espectáculos contó a través de su cuenta de Instagram los detalles de lo que fue su pleito legal en contra de Sergio Mayer, quien pretendía que le pagara 2.5 millones de dólares por presunto daño moral. En el reclamo judicial, el exintegrante de Garibaldi señaló que los comentarios del periodista afectaron la negociación de un proyecto.

“Sergio Mayer presentó un supuesto contrato de un amigo de él (...), que porque iban a hacer un reality show con toda la familia de él donde les iban a pagar 2.5 millones de dólares”, contó el conductor de televisión en el programa Sale el Sol.

Agregó que el litigio se extendió por aproximadamente tres años y que el falló resultó a su favor: “Después de una larga deliberación de los magistrados llegaron a la conclusión que no le debo nada”.

Uno de los detalles que más llamó la atención de lo que compartió Infante fue una conversación que supuestamente sucedió poco tiempo antes de que lo demandará; Gustavo Adolfo Infante dijo en un video que subió a Instagram que hace algunos años se encontró a Sergio Mayer en el Zócalo de la Ciudad de México, durante una transmisión de Telemundo y que le dijo “Te voy a romper la madre” y él le contestó: “Nos vemos en los tribunales”.

Ante esta respuesta, el exparticipante de La Casa de los Famosos respondió: “Nos vemos donde quieras, cabr*n, porque yo soy diputado federal y con mi puesto te voy a chingar”. De acuerdo con el conductor de “De Primera Mano”, todo el staff de Telemundo lo escuchó y cuenta con varios testigos.

Por otra parte, Gustavo Adolfo Infante agradeció a su equipo legal, encabezado por la abogada Mariana Gutiérrez y el abogado Alonso Beceiro, por la defensa en esta demanda.

¿Cómo reaccionó Sergio Mayer tras perder la demanda contra Gustavo Adolfo Infante?

Hasta el momento, Sergio Mayer no se ha pronunciado al respecto tras darse a conocer que perdió la demanda, pero se espera que en los próximos días comparta su postura.