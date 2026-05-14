El nombre de Ramón Ayala se volvió tendencia luego de que surgieran acusaciones contra uno de sus hijos por presunto acoso sexual hacia integrantes de su agrupación musical. Los hombres que señalaron haber sido víctimas de agresiones y “actos enfermizos” informaron que ya procedieron legalmente y dieron detalles de lo que vivieron a lado de Ramón Ayala Jr.

Las redes sociales y el público en general se lanzó en contra de la familia de Ramón Ayala y del propio músico luego de que se diera a conocer que el hijo de uno de los exponentes más importantes del regional mexicano habría cometido acoso sexual en contra de varios de los integrantes de la agrupación “Ramón Ayala y sus Bravos del Norte”.

De acuerdo con lo dado a conocer en conferencia de prensa por uno de los abogados de los denunciantes, el acoso sucedió en una gira en Estados Unidos, durante 2025 e inicios de 2026; precisó que Ramón Ayala Jr. tuvo comportamientos sexuales inapropiados dentro del entorno laboral del grupo, además de prácticas de hostigamiento y abuso de poder.

La demanda fue presentada en el condado de Hidalgo, Texas, a través del despacho The Buzbee Law Firm. Los demandantes son Adrián Barajas, Ángel Garza Ramírez y Eliud González, este último quien relató que los episodios fueron constantes y ocurrían en camiones de la agrupación y otros lugares.

“Estos casos denuncian asaltos sexuales, intimidación y violación”, mencionó el despacho. Por su parte, el abogado reiteró que “cuando tu jefe, el hombre que te paga al final de tour, te espera a que estés dormido y te pone su ... en tu cara, no es una broma pesada, cuando te toca el trasero repetidamente, intenta bajarte los pantalones, eso no es una broma pesada (...) Cuando tu jefe agarra las heces cuando va a al baño, se limpia y lanza el papel sucio en otro integrante de la banda, esas no son bromas pesadas. Estos hombres son seres humanos (…) cuando tu jefe mete su dedo a la fuerza en el cuerpo de un integrante de la banda, sujetándolo y causándole sangrado, eso no es una broma, eso es agresión sexual agravada (...) agarrar los genitales de víctimas desprevenidas, eso no es juego”.

Por su parte, Eliud Gonzáles reveló que desde que entró al grupo enfrentó maltratos, humillaciones, amenazas y abuso de parte de Ramón Ayala Jr. “Todos lo miraban y nadie hacía nada por miedo a perder su trabajo. Sus conductas en ese autobús eran agresivas, enfermizas y fuera de control”, declaró.