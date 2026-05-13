A casi un año de aquella bochornosa cachetada que Brigitte Macron le propinó al presidente de Francia, Emmanuel Macron, un nuevo libro ha lanzado detalles sobre lo que realmente ocurrió y la razón detrás del golpe que acaparó la atención mediática en su momento.

Según los informes, la pareja presidencial francesa protagonizó dicho momento viral a bordo de su avión, al llegar a Vietnam, debido a una discusión por presunta infidelidad por parte de él. A continuación te contamos todo lo que se sabe al respecto.

El periodista y autor, Florian Tardiff, reveló en su libro Una pareja (casi) perfecta que Brigitte abofeteó al presidente previo a su descenso del avión después de descubrir mensajes íntimos entre Emmanuel y la actriz iraní Golshifteh Farahani.

“Lo que sucedió fue que ella vio un mensaje de una figura muy conocida, una actriz iraní”, contó el periodista y reveló que presuntamente el mandatario ha sostenido una “relación platónica” con la actriz durante varios meses.

NO TE PIERDAS: Arrestan a empleada de BBVA por presunto fraude de 12 millones de pesos; así estafó a adulto mayor

Entre los mensajes descubiertos por la primera dama destacó uno en particular, enviado por su esposo en el que le decía a la celebridad: “Me pareces muy guapa”.

De acuerdo con sus revelaciones “verificadas”, basadas en “hechos, hechos y sólo hechos”, la escena entre la pareja no quedó sólo en la discusión y en el golpe, sino que sus problemas de pareja continuaron en torno a la supuesta infidelidad por parte del presidente.

“Lo que hirió a Brigitte no fue tanto el contenido del mensaje como lo que insinuaba: una posibilidad, nada tangible o que pudiera ser realmente denunciado, pero la sola idea… fue suficiente”, apunta un extracto del libro de Tardiff.

El autor apunta en su libro que obtuvo declaraciones en exclusiva de una amiga de la primera dama sobre los detalles de lo ocurrido, la presunta infidelidad, así como su reacción, y qué fue lo que pensó Brigitte en el momento: “Sentía que la borraban de la historia”.

La actriz Golshifteh Farahani negó las afirmaciones del autor, señalando que sólo eran rumores e inventos de personas “con falta de amor que necesitan crear romances como este para llenar ese vacío”.

De acuerdo con el Daily Mail, Brigitte Macron negó las afirmaciones del periodista en su libro apuntando que “nunca miraría el teléfono de su marido”.

¿Qué pasó entre Brigitte y Emmanuel Macron? La bofetada que les trajo la vergüenza mundial

Como contexto, en mayo de 2025, la pareja presidencial francesa llegó a Hanoi, Vietnam en una visita de Estado. Antes de bajar del avión, las cámaras captaron a Emmanuel Macron siendo abofeteado por la primera dama; minutos después, ambos bajaron las escalinatas por separado con semblante serio.

Después de que el video causara conmoción en redes sociales y ambos fueron tendencia en internet, el presidente afirmó que se había tratado de una “broma”.

“Estamos bromeando, en realidad estaba bromeando con mi esposa. Se convierte en una especie de catástrofe geoplanetaria”, señaló el presidente en una aparición ante periodistas tras el incidente.

Emmanuel Macron was slapped by his wife Brigitte as they got off the plane in Vietnam. pic.twitter.com/jLP5gHO1wp — Pop Crave (@PopCrave) May 26, 2025

En un comunicado separado, un funcionario del Palacio del Elíseo restó importancia a lo ocurrido y señaló que la pareja estaba riendo en el momento en que fue captada: “Fue un momento en el que el presidente y su esposa se relajaron por última vez antes de comenzar el viaje riéndose”.

El tema volvió a abrir la conversación luego de que Donald Trump se burlara públicamente de la pareja Macron y sus problemas maritales. En un discurso en la Casa Blanca, Trump señaló que su homólogo seguía recuperándose de la cachetada que le dio Brigitte, “que lo trata extremadamente mal”.

Tras este episodio, Emmanuel respondió señalando que los comentarios de Donald Trump “no eran elegantes ni apropiados”.