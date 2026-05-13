Si estás por tomar un vuelo dentro de México y tu credencial del INE está vencida, es normal que te surja la duda: ¿todavía puedo usarla para abordar? La respuesta corta no. Aquí todo lo que necesitas saber para evitar problemas en el aeropuerto.

¿Se puede viajar con INE vencida?

No. Para abordar un avión en México es obligatorio presentar una identificación oficial vigente con fotografía. Esto significa que si tu INE está vencida, ya no es válida como documento de identificación para volar.

Aunque en algunos casos el personal de la aerolínea podría no revisar la fecha de vigencia, esto no está garantizado. Si detectan que tu credencial venció, pueden negarte el abordaje, incluso si ya tienes tu pase listo. Arriesgarte a viajar con INE vencida puede hacerte perder tu vuelo.

¿Qué hacer si tu INE está vencida?

Tienes dos opciones:

Renovar tu INE antes de tu viaje.

Presentar otra identificación oficial válida.

Identificaciones válidas para vuelos nacionales en México

Para viajar dentro del país, no necesitas necesariamente pasaporte, pero sí una identificación oficial vigente. Estas son las opciones que aceptan las aerolíneas:

Credencial para votar (INE vigente).

Pasaporte mexicano.

Licencia de conducir.

Cédula profesional.

Cartilla del Servicio Militar Nacional.

Credencial del IMSS o ISSSTE.

Credencial del INAPAM (adultos mayores).

Todas deben estar en buen estado, sin alteraciones y con fotografía clara.

¿Qué identificaciones pueden usar los menores de edad?

Los menores no cuentan con INE, pero sí pueden viajar mostrando otros documentos:

Pasaporte vigente.

Acta de nacimiento (recomendado, con copia).

CURP impreso (en algunos casos).

Credencial escolar con fotografía.

Para bebés, lo más común es presentar el acta de nacimiento.

¿Y si eres extranjero viajando dentro de México?

Los extranjeros deben presentar:

Pasaporte vigente.

Visa vigente (si aplica).

Tarjeta de residencia (si aplica).

En algunos casos, la visa o residencia debe tener una vigencia mínima de 6 meses.

Otros requisitos básicos para volar dentro de México

Además de tu identificación, debes seguir estos pasos para un abordaje sin contratiempos:

1. Planea tu equipaje

Equipaje de mano: hasta 10 kg.

Artículo personal (mochila o bolso).

Equipaje documentado: hasta 25 kg.

Equipaje especial tiene costo extra.

2. Compra tu boleto

Adquiérelo en línea o con agencias y guarda tu confirmación (digital o impresa).

3. Haz check-in

Realízalo entre 72 y 1 hora antes del vuelo para obtener tu pase de abordar.

4. Llega con anticipación

2 horas antes para vuelos nacionales.

3 horas para internacionales.

5. Pasa filtros de seguridad

No lleves líquidos mayores a 100 ml.

Retira objetos metálicos y electrónicos.

6. Presenta tu identificación

Al abordar, deberás mostrar:

Pase de abordar.

Identificación oficial vigente.