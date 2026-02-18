Un nuevo análisis reveló cuáles son los mejores momentos para que los viajeros mexicanos encuentren vuelos más baratos en 2026. De acuerdo con el reporte Consejos para ahorrar en viajes de Expedia 2026, el viernes se ha convertido tanto en el día más económico para reservar como para volar, mientras que febrero destaca como el mes con tarifas más accesibles, especialmente dentro del país.

La plataforma explicó que estos hallazgos provienen del análisis de “millones de reservaciones en Expedia.mx” y de un estudio adicional con consumidores mexicanos.

Además, identifican un cambio importante en los hábitos de viaje, impulsado por nuevas dinámicas como las micro vacaciones, el uso exclusivo de equipaje de mano y una mayor flexibilidad al elegir fechas de salida.

Melanie Fish señaló que “los viajeros están ajustando la forma en que planean sus vuelos”, lo que abre la posibilidad de ahorrar más si se eligen bien las fechas. “Volar los viernes suele ofrecer mejores precios, mientras que viajar entre semana puede ayudar a evitar multitudes”, afirmó. Además, destacó que la combinación correcta de día, mes y anticipación “puede marcar una diferencia real tanto en viajes nacionales como internacionales”.

El reporte detalla que el viernes es el mejor día para reservar con un ahorro promedio del 4%, y también el mejor día para despegar, con precios hasta 6% más bajos. En vuelos nacionales, el martes es el día más económico y el jueves el más caro, con una diferencia que puede llegar al 12%.

Viernes:

Día más barato para reservar (4% de ahorro).

Día más económico para volar (hasta 6% menos).

En vuelos nacionales:

Martes: el día más barato.

Jueves: el más caro (hasta 12% de diferencia).

Respecto al mes, febrero es el más barato para viajar desde México, con un ahorro de hasta 43% respecto a diciembre, equivalente a unos $2,100 MXN por boleto.

El informe también señala que reservar con demasiada anticipación no siempre garantiza mejores tarifas: para vuelos nacionales, el punto óptimo ronda los 180 días, mientras que para los viajes internacionales el mejor precio suele encontrarse entre 8 y 14 días antes de la salida.

Además del costo, la afluencia es otro factor a considerar. El estudio indica que el domingo es el día con menor saturación aérea, mientras que el jueves es el más concurrido. En cuanto a meses, febrero vuelve a posicionarse como el más despejado en comparación con julio, que aparece como el mes más saturado.

Expedia también identificó fechas específicas con menos tráfico —el 23 de febrero, el 9 y 23 de marzo, y el 6 de abril— así como otras con mayor concentración de viajeros, entre ellas el 17 de julio, el 12 de septiembre, el 14 de noviembre y el 26 de diciembre.

Destacan tendencias que marcan el comportamiento de los viajeros mexicanos en 2026. Las micro vacaciones de 24 horas continúan en crecimiento, especialmente hacia ciudades como Houston, Dallas, Miami, Los Ángeles y San Antonio.

Asimismo, el 48% de los viajeros usa únicamente equipaje de mano, el 26% planifica escalas largas para conocer una ciudad adicional y el 37% admite que usaría capas extra de ropa para evitar pagar por equipaje documentado.

En cuanto a las rutas, Expedia reporta que varias presentan caídas de precio de 30% o más en comparación con el año anterior. Entre los aeropuertos más económicos aparecen Toluca, Acapulco y Tijuana. También se registran tarifas por debajo de $1,700 pesos en rutas nacionales y de $5,100 pesos en destinos internacionales, consolidando 2026 como un año estratégico para viajar si se eligen bien las fechas y los aeropuertos de salida.