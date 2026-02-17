Mardi Gras es mucho más que un carnaval lleno de música y colores: es una de las celebraciones más emblemáticas de Estados Unidos y, sin duda, el corazón festivo de Nueva Orleans. Cada año, esta fiesta atrae a millones de visitantes que se suman a su atmósfera vibrante, herencia histórica y tradiciones únicas.

¿Qué es Mardi Gras?

Mardi Gras significa “Martes Gordo” o “Martes Graso” en francés. Se celebra justo el día anterior al Miércoles de Ceniza, marcando el cierre del periodo de fiestas antes del inicio de la Cuaresma, tiempo destinado al ayuno y la reflexión dentro de la tradición cristiana.

Durante esta festividad, predominan la alegría, los disfraces, la comida abundante y el desenfreno previo a la restricción cuaresmal. Su origen se remonta a los carnavales europeos del siglo XVII, donde la población aprovechaba para consumir alimentos ricos en grasas antes del ayuno religioso.

¿Por qué se celebra en Nueva Orleans?

Aunque la primera celebración de Mardi Gras en Estados Unidos ocurrió en Alabama, fue Nueva Orleans la que convirtió esta tradición en un fenómeno cultural sin igual. Con su mezcla única de influencias francesas, españolas, africanas y caribeñas, la ciudad adoptó el Mardi Gras y lo transformó en un carnaval de renombre mundial.

Hoy, Nueva Orleans recibe aproximadamente 1.4 millones de turistas cada año durante esta temporada, convirtiéndose en uno de los destinos más concurridos del país.

Desfiles, música y la magia de los krewe

Desde enero hasta el famoso Martes Gordo, la ciudad se llena de desfiles organizados por las “krewe”, sociedades o agrupaciones que preparan carrozas temáticas, disfraces elaborados y una lluvia de artículos que lanzan a los espectadores: collares de cuentas, tazas, peluches y más. Esta tradición se remonta a 1872.

Entre las krewe más reconocidas se encuentran:

Krewe de Endymion

Krewe de Bacchus

Krewe de Zulu

Krewe de Rex

Krewe de Hermes

El satírico Krewe D'État

French Quarter Fairy Fey

Krewe de OAK

Los desfiles empiezan alrededor de las 10:00 a. m., y durante dos semanas la ciudad es un carnaval permanente.

¿Qué significan los colores de Mardi Gras?

Los collares —uno de los símbolos más reconocidos— tienen tres colores tradicionales y cada uno posee un significado:

Morado: justicia

Verde: fe

Dorado: poder

Originalmente, los collares se lanzaban a las personas que representaban estos valores. Hoy, el objetivo es coleccionar tantos como sea posible.

¿Cuándo se celebra Mardi Gras?

En 2026, Mardi Gras se celebrará el martes 17 de febrero, como siempre, un día antes del Miércoles de Ceniza. Muchos visitantes llegan desde el sábado previo y se quedan hasta después del inicio de la Cuaresma para disfrutar del ambiente, fiestas y eventos.

Los desfiles aumentan a medida que se acerca la fecha principal. Los visitantes pueden consultar los horarios, rutas y programación para planear su visita y no perderse sus eventos favoritos.

Consejos para disfrutar Mardi Gras como un local

Llega temprano a la calle Bourbon si quieres un buen lugar para ver los desfiles.

Alquila un balcón con anticipación, una opción práctica para evitar aglomeraciones.

Reserva hospedaje en el Barrio Francés o cerca de la ruta de los desfiles: muchos alojamientos ofrecen balcones, comida y baños privados.

Prepárate para largas jornadas de fiesta, música y baile: Nueva Orleans realmente no duerme durante Mardi Gras.

Mardi Gras no sólo es una fiesta: es un símbolo cultural que refleja la historia, diversidad y espíritu comunitario de Nueva Orleans. Cada año, la ciudad se reinventa sin perder sus raíces, ofreciendo una experiencia inolvidable a todos los que participan en esta celebración única.

Si alguna vez has soñado con vivir un carnaval auténtico, lleno de tradición, música y color, Mardi Gras en Nueva Orleans debe estar en tu lista.