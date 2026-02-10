Vive un viaje fascinante al mundo de Alicia en el País de las Maravillas aquí en la Ciudad de México. Deja que los caminos de luces, los árboles de colores hagan volar tu imaginación en una experiencia inmersiva que te atrapará desde el primer momento.

Conoce a la Reina de Corazones, al Sombrerero Loco e incluso al gato Cheshire mientras la fantasía surge a través de videomapping y espacios interactivos en medio de la naturaleza que prometen atrapar tus sentidos.

¿Costo y horarios para vivir la experiencia inmersiva de Alicia en el País de las Maravillas en la CDMX?

La experiencia inmersiva del mundo psicodélico de Alicia ya tiene fechas disponibles de febrero y marzo para que descubras los paisajes extraordinarios que hay para ti.

Fecha : miércoles a domingos de febrero y todo marzo

: miércoles a domingos de febrero y todo marzo Horarios : 6:45 de la tarde a 9:45 de la noche

: 6:45 de la tarde a 9:45 de la noche Costo de entrada: 380 a 420 pesos el ticket de adulto

380 a 420 pesos el ticket de adulto Precio especial para niños (3-14 años): 300 pesos

(3-14 años): 300 pesos Precio para adultos mayores, estudiantes y/o personas con discapacidad: 320 pesos

¿Dónde está el recorrido lumínico de Alicia en el País de las Maravillas de la CDMX?

Si ya estás planeando asistir a esta caminata que estimulará tus sentidos a través de la tecnología, aquí te damos los datos más importantes:

Lugar : avenida Parque Lira 136, San Miguel Chapultepec I Secc, Miguel Hidalgo

: avenida Parque Lira 136, San Miguel Chapultepec I Secc, Miguel Hidalgo Duración del recorrido: 60 minutos

¿Cómo puedo comprar mis entradas para la experiencia inmersiva?

Los boletos los puedes comprar a través de los links que te dejamos ya que te llevan al portal oficial del evento que es organizado por Fever.

Asimismo, al entrar deberás elegir una fecha, revisar los horarios disponibles que se van bloqueando según el aforo ocupado.

Después elige el boleto ya sea para adulto, niño, estudiante o persona mayor de 65 años de edad, en caso de grupos mayores de 10 personas pueden a la boletera para coordinar la entrada.