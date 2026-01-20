TE RECOMENDAMOS

inundarán a la Ciudad de México este 2026, pero ahora el Museo de Arte Moderno, ubicado en el corazón de Chapultepec, sorprendió anunciando “Rafael Lozano-Hemmer: Jardín inconcluso", una experiencia nocturna interactiva de la que todos ya están hablando.

La Secretaría de Cultura anunció las fechas para visitar esta instalación de luces y sonidos que prometen trasladarte a lugares inimaginables a través de paisajes sonoros que se iluminarán con los latidos de tu corazón.

Compra aquí tus boletos de entrada al Jardín incluso directo en Feverup

"Esta exposición nocturna invita a recorrer un jardín donde el arte, la tecnología y la presencia humana dan vida a un entorno en constante cambio"

¿Dónde y cuándo puedo visitar el Jardín inconcluso del Museo de Arte Moderno?

La experiencia inmersiva del Museo de Arte Moderno inicia:

  • Miércoles 11 de febrero al 25 de abril
  • Ubicación: Paseo de la Reforma y Gandhi, Bosque de Chapultepec, I sección, alcaldía Miguel Hidalgo
  • Fechas: el acceso nocturno será miércoles, jueves, viernes y sábados

¿Cuánto cuestan los boletos de entrada al Jardín Inconcluso?

Los boletos están disponibles por Ferverup

  • Precio entrada general: $170.00 pesos. Sólo incluye el ingreso al Jardín inconcluso en el horario y fecha que se te asigne
  • Precio boleto abierto: $670.00 pesos. Te da acceso a la hora de tu preferencia, incluye visita a la sala de control de la exposición y podrás ver dos obras adicionales de Rafael Lozano-Hemmer

Encuentra fechas y horarios disponibles para la expo en el Museo de Arte Moderno en este enlace

Foto: Feverup / Jardín inconcluso CDMX
Horarios y fechas disponibles para el Jardín Inconcluso en CDMX

Anota este dato: estas son las fechas y horarios disponibles para visitar la exposición Jardín inconcluso:

Horarios

  • Miércoles y jueves de 7:00 a 11:00 de la noche
  • Viernes y sábado de 7:00 a medianoche

Las fechas para visitar esta exposición están en la página Feverup, la cual puedes

