Luego de que la NFL sorprendiera con un avance de lo que se puede esperar ver en el show de medio tiempo con Bad Bunny, cientos de aficionados están buscando los boletos para no perderse el Super Bowl 2026 que se jugará en Levi's Stadium, por lo que aquí en ViveUSA te diremos cómo hacer tu compra segura y tips para evitar estafas.

Primero para evitar algún tipo de fraude debes de tener claro que la NFL es la encargada de distribuir las entradas a socios, patrocinadores, clubes y organizaciones afiliadas, es aquí donde entra StubHub.

Esta boletera es una de las plataformas donde puedes comprar tus entradas de forma segura para este evento deportivo de talla internacional, además de conciertos y espectáculos nacionales.

¿Cuánto cuestan los boletos para el Super Bowl 2026?

A continuación, te daremos la lista de precios por persona de los boletos para vivir de cerca el Super Bowl LX que será el próximo domingo 8 de febrero, por lo que estás a tiempo de planear tu escapada a Santa Clara, California.

Upper Endzone/Corner: $104,831.00 pesos

Upper Slideline : $110,000.00 pesos

: $110,000.00 pesos Upper Corner 405: $113,548.00 pesos

Loge EndZone 403 : $141, 243.00 pesos

: $141, 243.00 pesos Lower Corner: $165, 237.00 pesos

Club : $193,638.00 pesos

: $193,638.00 pesos Lower Midfiel: $ 238,635.00 pesos

Zona Club: oscilan entre los $ 344,297.00 pesos hasta los $1,662,572.00 pesos