Luego de las compras decembrinas, empiezan los pagos de los recibos de luz de CFE, agua, predial, entre otros, por lo que aquí te contamos como puedes usar tus puntos acumulados en Mi Monedero Chedraui para pagar alguno de estos servicios.

Por cada compra hecha en cualquier tienda Chedraui has acumulado bonificaciones que se guardaron en el monedero electrónico que tienes de este supermercado, por lo que será buen momento de usarlo.

¿Cómo puedo pagar el recibo de luz en Chedraui?

Dado a que en Chedraui no sólo puedes pagar el recibo de luz a meses sin intereses con las tarjetas bancarias participantes, también lo puedes hacer con el "dinerito" acumulado, ya que el "saldo no es canjeable por dinero en efectivo".

Así es como puedes pagar el recibo de CFE

Lleva tu recibo de la luz a cajas

Dale al cajero el número vinculado a tu Monedero Chedraui

Indícale que usarás tu saldo a favor para pagar el servicio

Tips que debes saber si vas a pagar algún servicio con tu Monedero Chedraui

Dado a que el saldo tiene una vigencia y no es canjeable por dinero en efectivo, estos son los tips debes de tomar en cuenta: