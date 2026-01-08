Estamos justo a un mes de ver quién será el campeón que alce el Super Bowl 2026 que se jugará en el estado de los 49ers de San Francisco, en California, donde la estrella del medio tiempo será Bad Bunny, por lo que estás a tiempo de comprar una buena pantalla para disfrutar de este gran espectáculo deportivo.

Aunque es arranque de año, Office Max tiene una excelente opción de compra para que adquieras una pantalla por menos de 10 mil pesos y a meses sin intereses, la cual sólo puedes adquirir en línea.

Oferta de Office Max: pantalla barata a meses sin intereses

En esta ocasión podrás adquirir una Smart TV 4K UHD ThinQ AI de la marca LG en la que podrás ver más detalles de la imagen con colores vivos.

Aquí te presentamos las características principales de la pantalla LG:

Mide 43 pulgadas Cuenta con HDR10 Pro: que ayuda a tener colores más realistas Compatible con asistentes inteligentes como: Amazon, Alexa, Apple AirPlay y HomeKit Tiene Filmmaker Mode: te permite ver tus películas sin alterar los colores originales Encontrarás con 9 modos de imagen entre las que están: Vivid, Standard, Eco, Cinema, Sports y Game Viene con un procesador a5 AI-4K para que tengas una experiencia inmersiva mientras ves tu pantalla Tiene base de escritorio Control remoto Cable de corriente Manual de usuario

¿Cuánto cuesta la pantalla Smart TV LG 4K?

Office Max tiene disponible esta pantalla disponible exclusivamente en su compra en línea.

Precio al contado $8,759.00

$8,759.00 Precio a 12 meses sin intereses : $9,636.00

: $9,636.00 Tiempo de entrega : entre siete y 15 días hábiles a partir de la aprobación del pago

: entre a partir de la aprobación del pago Tiene póliza de garantía

Estás a tiempo de estrenar una Smart TV 4K de LG y para organizar un fin de semana familiar o con amigos para ver quién será el campeón del Súper Bowl 2026 y recuerda que este año también se disputará la de Copa Mundial de futbol, que será la más grande de la historia