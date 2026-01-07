La inauguración de la Feria Estatal de León 2026, el 9 de enero, será de acceso gratuito, permitiendo que miles de familias guanajuatenses y visitantes disfruten desde el primer día de esta gran celebración.

Esta acción, encabezada por la Gobernadora del Estado, Libia Dennise García Muñoz Ledo, acerca los eventos emblemáticos a toda la población, sin barreras económicas.

A este esfuerzo se sumó el Municipio de León, que otorgó un día adicional de acceso gratuito el próximo 20 de enero, en el marco de la conmemoración del 450 aniversario de la fundación de la ciudad, fortaleciendo el trabajo conjunto entre el estado y el municipio para consolidar a la Feria Estatal de León como un evento "incluyente, accesible y cercano a la gente".

Para esta edición, la Feria Estatal de León 2026 proyecta recibir más de 6 millones de visitantes, quienes podrán conocer y disfrutar la riqueza cultural, gastronómica y productiva del estado a través de espacios estratégicos como el Pabellón Guanajuato ¡Sí Sabe!, con una muestra gastronómica representativa de las siete regiones turísticas de Guanajuato; la presencia de Marca Guanajuato en el Pabellón de la Gente; y la tradicional Expo Ganadera, que acercan la identidad y el talento local a públicos de todas las edades.

Asimismo, la feria ofrece una amplia agenda de espacios y actividades de acceso gratuito, entre ellos la zona de acceso libre en el Foro de la Gente, con 14 conciertos, así como zonas de acceso gratuito para espectáculos de talla internacional como Disney: Donde Nacen los Sueños, Illusion on Ice y el Circo Roberts.

De manera especial, esta edición presenta el espectáculo de luz y sonido Solareón, protagonizado por un gigantesco León que conmemora los 450 años de la ciudad, además de múltiples espectáculos y presentaciones que se desarrollan a lo largo de la feria, consolidando a la Feria Estatal de León como la mejor feria familiar de Latinoamérica.

Estas son las actividades para la gente en la FEL2026

Además de su agenda gastronómica y de identidad, la Feria Estatal de León 2026 fortalece su carácter familiar con una oferta artística, cultural y de entretenimiento que integra música, espectáculos internacionales, expresiones tradicionales y actividades comunitarias, con espacios pensados para públicos de todas las edades.

Con la Carpa de Colores, Viva León, la feria suma un punto de encuentro familiar donde el color, la imaginación y la alegría marcan el ambiente. Este espacio reúne conciertos de funk, pop, ska, rock alternativo y electrónica, además de espectáculos de baile urbano, breakdance y shows de magia. La Carpa de Colores se consolida como una zona imperdible por su energía y su propuesta para vivir la música y la diversión en un entorno vibrante.

En la Carpa de las Tradiciones se ofrece un ambiente festivo y familiar con música regional mexicana y otros géneros populares. Es un punto de encuentro para quienes buscan disfrutar música en vivo, baile y entretenimiento, con una propuesta accesible y cercana que resalta las tradiciones musicales de la región.

La Feria Estatal de León 2026 presenta uno de los rituales más representativos del patrimonio cultural de México, los Voladores de Papantla, tradición originaria de la cultura totonaca de Veracruz. Este espectáculo simboliza la conexión entre el cielo y la tierra, con un vuelo ceremonial que honra a la naturaleza y a los dioses. Reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, reúne valentía, espiritualidad y tradición en una experiencia que trasciende generaciones.

También la expresión corporal toma el centro con un show de mimo que convierte los gestos en lenguaje universal. Con influencias clásicas como Charlie Chaplin, el espectáculo presenta escenas cómicas, travesuras y momentos de humor cotidiano que conectan con niñas, niños y personas adultas, en un encuentro donde el público interpreta y comparte la magia del silencio.

La feria incorpora una propuesta dinámica que mezcla teatro, música y comedia, con un estilo participativo que invita al público a formar parte del espectáculo. “La Carreta Loca” celebra el humor, la creatividad y la alegría con una experiencia familiar sobre ruedas, diseñada para provocar risas y recuerdos inolvidables.

Con más de 20 años de trayectoria en la escena del hip hop, Soul Warriors ofrece un espectáculo que combina danza urbana, música y acrobacias. El show integra coreografías, batallas y una conexión directa con cada generación, celebrando la cultura urbana con una mezcla potente de arte, pasión y ritmo.

Espectáculos internacionales y experiencias de gran formato

La Feria Estatal de León 2026 presenta un show infantil inmersivo donde las niñas y los niños se sienten dentro de la historia. En el mágico Centro de Distribución de Sueños, dos presentadores buscan llenar un medidor con deseos de todo el mundo; cuando Stitch interrumpe la maquinaria y la energía se pierde, Mickey, Minnie y sus amigos aparecen para ayudar. Con música, momentos icónicos y participación del público, el medidor vuelve a encenderse y la historia confirma que los sueños se cumplen cuando se comparten, con funciones: de martes a domingo y lunes 2 de febrero en el Domo de la Feria.

“Quantum” by Illusion On Ice es un espectáculo de patinaje sobre hielo que integra acrobacia, arte visual y tecnología escénica para crear una experiencia contemporánea, dinámica y envolvente. Su producción de alto impacto destaca imágenes innovadoras, coreografías estilizadas y una atmósfera futurista que resalta la esencia creativa de Illusion On Ice, se realiza en la Sala C4 Poliforum.

La tradición circense de León se hace presente con un circo clásico, de ambiente familiar, que conecta generaciones. Con números llenos de encanto, artistas con trayectoria y una atmósfera nostálgica, Circo Robert’s ofrece una experiencia cercana, auténtica y con el espíritu del circo de toda la vida en el Parque Ecológico de la Feria.

Como una experiencia especial de esta edición, la feria presenta SOLAREÓN, un show audiovisual que fusiona música, luz y sonido, donde cada ritmo y destello representa la fuerza y el orgullo de la ciudad. Su interpretación poética define a SOLAREÓN como: “La entidad dorada que renace con el fuego del sol.”

La experiencia integra fragmentos temáticos como Despertar del León, 450 Años y El Ciclo, con una propuesta sonora y visual que acompaña el ambiente de la feria. A lo largo de esta edición, SOLAREÓN se convierte en un distintivo conmemorativo que refuerza la identidad leonesa.

La Feria Estatal de León 2026 suma una experiencia urbana y artística con un desfile temático que busca brindar una vivencia enriquecedora para todas las edades, con carros alegóricos, vestuarios representativos y presentaciones artísticas. La ruta contempla un tramo aproximado de 4 kilómetros el próximo domingo 18 de enero por el Boulevard Adolfo López Mateos, desde Parque Hidalgo hacia las instalaciones de la Feria.

Entre sus elementos artísticos y escenografías destacan: León 450: El Guardián del Tiempo, escultura cúbica con cuatro rostros de león, con diferentes colorimetrías que representan el pasado, presente y futuro. “Ciudad Viva” (Esperanza), escenografía futurista que proyecta símbolos arquitectónicos de León en el año 2040.

A la caravana del desfile conmemorativo se agrega un Títere, figura monumental de 3 metros operada por tres titiriteros, símbolo de un futuro cercano, así como un carro alegórico de las Mujeres Leonesas, Sabores de la Familia y el Barrio y las manos que calzan a México, como signo de la identidad de la celebración.

El desfile contará con comparsas que incluyen: motos, policía, banda municipal, marioneta de un león de 4 metros, niñas y niños con máscaras de león, personajes con burbujas, bailarines, bicicletas intervenidas, protección civil, seguridad pública, robots, acróbatas, escuelas invitadas, grupos comunitarios y más.

La Feria de León enciende el ring con una noche de espectáculo y tradición mexicana. El evento incluye exhibición especial de entrenamiento, actividades para niñas, niños y familias, además de firma de autógrafos con gladiadores. En la cartelera destacan los mejores luchadores de la región y la ciudad.

El Foro del Lago se consolida como un escenario vibrante con una programación que busca atraer nuevas audiencias y fortalecer la propuesta de entretenimiento con shows en vivo y presentaciones cercanas. Entre sus fechas destacadas se incluyen, El Bunker Podcast, Noche de Stand Up Comedy con Ricardo O’Farrill, Isabel Fernández y Lalo Elizarraráz y el Concierto con Little Jesus, Paloma Morphy y Macario Martínez.

Foro de la Gente con conciertos de talla nacional e internacional

La Velaria se convierte en el corazón musical de la Feria Estatal de León 2026, con una agenda de conciertos que reúne géneros como pop, rock, regional y electrónica, logrando así ser el foro de presentaciones internacionales más importante de la temporada.

Se mantienen las siguientes fechas de presentación:

09 de enero: Enjambre

10 de enero: Foo Fighters

11 de enero: Pequeños Musical

16 de enero: La Trakalosa de Monterrey

17 de enero: DLD

20 de enero: Los Recoditos

22 de enero: Los Ángeles Azules

23 de enero: Arrolladora

24 de enero: Kinky

30 de enero: Tiësto

31 de enero: Moenia

01 de febrero: Paty Cantú

03 de febrero: Banda Machos

04 de febrero: Zoé

La información es cortesía de la Feria Estatal de León.