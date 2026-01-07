Planear un viaje en avión dentro de Estados Unidos durante 2026 puede ser mucho más accesible si se eligen las fechas adecuadas. El costo de los boletos aéreos varía considerablemente a lo largo del año y está directamente relacionado con la temporada, la demanda y los periodos vacacionales.

Viajar en meses de baja afluencia puede marcar una diferencia importante en el presupuesto, sobre todo para quienes tienen flexibilidad en sus planes.

De acuerdo con un análisis del sitio especializado en tendencias de viaje CheapAir, existen meses claramente identificados como los más económicos para volar. El estudio señala que febrero es el mes más barato del año para viajar en avión.

Tras el intenso movimiento de las fiestas decembrinas y el inicio del año, la demanda disminuye notablemente, lo que lleva a las aerolíneas a ofrecer tarifas más competitivas para atraer pasajeros.

¿Cuándo es más barato volar en 2026?

Además de febrero, otros meses también destacan por ofrecer precios accesibles:

Enero resulta económico, especialmente durante sus dos últimas semanas, cuando ya pasó el repunte de viajes de Año Nuevo. Eso sí, es recomendable considerar posibles retrasos por condiciones climáticas invernales.

Septiembre es otro mes con tarifas bajas, ya que la temporada alta de verano ha terminado. La única excepción es el primer lunes del mes, cuando se celebra el Día del Trabajo en Estados Unidos y la demanda aumenta de forma puntual.

Estos periodos son ideales para viajeros que buscan ahorrar sin sacrificar demasiadas opciones de vuelos o destinos.

Los meses más caros para viajar en avión

En el extremo opuesto se encuentran los meses con precios más elevados. Diciembre encabeza la lista como el más costoso debido a las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Junio y julio también registran tarifas altas, ya que coinciden con las vacaciones de verano, cuando muchas familias viajan.

Otros meses a considerar son noviembre, impulsado por el Día de Acción de Gracias, y agosto, sobre todo en sus primeras semanas, cuando aún hay alta demanda vacacional.

Ahorros y fechas recomendadas para volar barato

CheapAir estima que elegir febrero para viajar puede significar un ahorro promedio de 114 dólares en comparación con volar en diciembre. Esta diferencia puede aumentar si se aplican estrategias adicionales de ahorro.

Entre las mejores fechas para encontrar vuelos económicos en 2026 se encuentran:

Enero: últimas dos semanas.

Febrero: casi todo el mes, excepto el 14 (San Valentín) y el 20 (Día de los Presidentes).

Marzo: primeras dos semanas.

Mayo: todo el mes, evitando el Día de los Caídos.

Agosto: últimas dos semanas.

Septiembre: todo el mes, excepto el primer lunes.

Octubre: todo el mes, exceptuando la última semana.

Noviembre: primeras dos semanas.

Consejos útiles para reducir el costo de tu vuelo

Además de elegir bien las fechas, estas recomendaciones pueden ayudarte a ahorrar aún más:

Comparar precios entre aerolíneas y plataformas de viaje.

Reservar con anticipación, especialmente en temporada alta.

Considerar vuelos con escalas.

Evitar fines de semana y días festivos.