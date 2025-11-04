Cualquier pretexto siempre es bueno para viajar, ya sea para descansar, cerrar ciclos, tener nuevas aventuras o reencontrarse con la familia, pero en ocasiones ponemos freno a este deseo de salir de lo cotidiano por que encontrar el mejor vuelo puede imaginarse abrumador.

De acuerdo con varias páginas de viaje consultadas este es el top 5 de los mejores consejos para comprar vuelos baratos en línea:

ENTÉRATE: Omar García Harfuch acepta ayuda estadounidense en el caso del alcalde Carlos Manzo asesinado en Uruapan, Michoacán

Evitar que las prisas te ganen: debes de tener claro en que temporada quieres viajar para que compres con el mayor tiempo de anticipación posible, poniendo especial atención si en tu destino es temporada de lluvias, huracanes o si buscas sol no llegues en temporada otoñal Compara precio y vuelos de las aerolíneas: no sólo se trata de ver el que mejor le vaya a tu bolsillo, debes de estar atento de los horarios, si es directo o con escalas, en este caso revisa dónde la hace y cuánto tiempo vas a estar ahí, ya que en ocasiones puedes perder más de 20 horas en espera Activa las alertas de las aplicaciones para recibir ofertas o saber si aún estás monitoreando darte cuenta en que días suben o bajan los precios Considera viajar en temporada baja: es decir, aunque lo usual es buscar sol, playa o salir cuando todos descansan, se recomienda no hacerlo el pico de viajes. Entre las épocas recomendadas están: a principios de diciembre, antes de las fiestas navideñas; en enero, cuando todos retoman sus rutinas laborales y escolares; evita Semana Santa; y a finales de agosto que también coincide con el regreso a escolar en muchas ciudades Tomar en cuenta las letras chiquitas: debes de considerar pese a que puedes encontrar un precio muy bajo, revisa los costos adicionales como impuestos, cargos por equipaje, cargos por elegir asiento, entre otros

Los mejores hacks para planear tu viaje este 2025

De acuerdo con las fuentes consultadas por ViveUSA, te presentamos los mejores hacks para planear el viaje.

REVISA : “Mexicana que se da a respetar”. Fátima Bosch denuncia agresión de Nawat Itsaragrisil tras llamarla “tonta”

Aunque está a la vuelta de la esquina, ya vienen las ofertas del Buen Fin 2025 y del Cibermonday.

En el caso del Buen Fin en México : las empresas hoteleras ofertan no sólo vuelos, también hospedaje y experiencias a buenos precios los cuales puedes adquirir con fechas distantes.

: las empresas hoteleras ofertan no sólo vuelos, también hospedaje y experiencias a buenos precios los cuales puedes adquirir con fechas distantes. En contraste, el Cibermonday te da las ofertas flash, las cuales si ya estás que se te "queman las habas" por salir podría ser una buena oportunidad de adquirir vuelos en línea

te da las ofertas flash, las cuales si ya estás que se te "queman las habas" por salir podría ser una buena oportunidad de adquirir vuelos en línea También te recomendamos familiarizarte con las aplicaciones como: Farecompare, Google Flights o Skyscanner , en ellas te muestra un calendario que debes de llegar donde te muestra precios de vuelos con meses de anticipación, donde puedes ver aeropuertos destino, aerolíneas y sus precios por día ; escalas, además, de que haces la compra directamente con el proveedor

, en ellas te muestra un calendario que debes de llegar donde te muestra precios de vuelos con meses de anticipación, donde puedes ver aeropuertos destino, ; escalas, además, de que haces la compra directamente con el proveedor Buscan los horarios y días menos populares entre los viajeros para hallar excelentes precios

Evitar llevar equipaje de sobra: sé honesto contigo mismo y analiza si realmente todo lo que llevas será de suma importancia para disfrutar la nueva experiencia en tu destino