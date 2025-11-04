¿Tienes planeado comprar en El Buen Fin? Si es así, aprovecha la oportunidad que tienes de llevarte un premio de 250 mil pesos: el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en conjunto con dicho evento, realizarán un sorteo para premiar a todos los consumidores que hagan compras y utilicen su tarjeta de débito o crédito. Si quieres participar, te contamos todos los detalles: cuándo es, cuáles son los requisitos y las bases. ¡Toma nota!

¿Ya estás listo para El Buen Fin? En unos días comenzará este evento que esta destinado a incentivar la actividad del mercado interno, fomentar el comercio formal y apoyar la economía formal. Durante varios días podrás encontrar diversas ofertas en electrodomésticos, productos del hogar, electrónicos, ropa, perfumería, entre otros departamentos.

Debido a que El Buen Fin ha tenido mucho éxito desde su creación es que se ha decidido recompensar a los consumidores con diversos premios. El SAT informó que este año también habrá sorteo en el que darán un premio mayor de 250 mil pesos a un tarjetahabiente que haga compras en los días en los que se llevará a cabo El Buen Fin.

Además, precisó que entregará otros premios a las personas participantes. “Comprar o vender durante El Buen Fin puede hacerte ganar parte de una bolsa total de 500 millones de pesos en premios”, señaló el SAT en el mensaje que compartió en sus redes sociales.

¿Quiénes pueden participar en el sorteo de El Buen Fin y el SAT?

De acuerdo con las autoridades, pueden participar en el sorteo los consumidores que hagan al menos una compra en El Buen Fin por un monto mínimo de $250 pesos.

Premios del sorteo del Buen Fin

Premio mayor: 250 mil pesos.

Pero también entregarán 321 mil 260 premios que van desde 500 hasta 20 mil pesos. Las personas que resulten ganadoras recibirán un depósito directo a la tarjeta con la que realizaron la compra.

Requisitos para participar en el sorteo de El Buen Fin

Hacer una compra en El Buen Fin de mínimo $250 pesos .

. Contar con tarjeta de débito o crédito participante.

¿Cómo participar en el sorteo de El Buen Fin y el SAT?

En su momento el SAT informó que “el registro de las operaciones de compra que participan en el sorteo de El Buen Fin 2024, se integra de manera automática en una base de datos que contempla todos aquellos números de aprobación o autorización que se emitan por cada operación de compra realizada en comercios registrados en el portal elbuenfin.org y que cumplan con las bases y condiciones de participación para el sorteo, por lo que no se tiene que hacer ningún registro adicional para su participación.”

¡El Sorteo El Buen Fin se acerca!



Comprar o vender durante El Buen Fin puede hacerte ganar parte de una bolsa total de 500 millones de pesos en premios.



Descubre cómo participar y todos los detalles en el minisitio oficial https://t.co/iVpkiBh6FG pic.twitter.com/Wq8MNkafcW — SATMX (@SATMX) November 3, 2025

¿Cuáles son las tarjetas participantes en el sorteo del Buen Fin?

Según lo informado, podrán participar tarjetahabientes que realicen compras de crédito o débito, emitidas en México por bancos o instituciones participantes.

¿Cuándo es el sorteo de El Buen Fin y el SAT?

El Sorteo de El Buen Fin se llevará a cabo el 5 de diciembre a las 12:00 horas en las instalaciones del SAT, en la Ciudad de México y será transmitido en vivo a través del canal oficial @satmx en YouTube.

¿Cuándo será El Buen Fin 2025 en México?

La 15ª edición del programa El Buen Fin se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre, por lo que serán cinco días de ofertas en varias tiendas y establecimientos de todo el país.

La lista de ganadores se podrá consultar en el enlace: https://www.sat.gob.mx/minisitio/SorteoElBuenFin/index.html. Es importante que sepas que los premios se depositarán antes del 6 de enero de 2026.