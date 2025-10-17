Como parte del paquete económico 2026, durante la madrugada del jueves la Cámara de Diputados aprobó las reformas al Código Fiscal de la Federación con las que obliga a las plataformas digitales darle acceso permanente y en tiempo real al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El dictamen de las reformas al artículo 30-B obtuvo 335 votos a favor de Morena y partidos aliados, y 122 en contra, con lo que se aprobó que entre en vigor a partir del 1 de abril de 2026.

¿Qué significa la reforma al artículo 30-B del Código Fiscal de la Federación?

De acuerdo con el posicionamiento de la diputada morenista Freyda Marybel Villegas, con esta reforma el SAT sólo tendrá acceso en línea y en tiempo real "únicamente a la información que permita comprobar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales".

Sobre cuáles son las aplicaciones que deberán ajustarse, durante su intervención la morenista dijo que son: "Las plataformas digitales, el cual integra a diversos participantes específicos, por ejemplo, prestadores de servicios digitales, el streaming, plataformas de ofertas educativas, hasta aquellos que permiten interconectar a oferentes de bienes y servicios con clientes en territorio nacional. Es decir, las denominadas plataformas de intermediación".

Al respecto, la organización Artículo 19 advirtió en sus redes sociales que dichas "medidas violan derechos humanos protegidos por la Constitución y la Convención Americana".

📢 @Mx_Diputados aprobó reformas al Código Fiscal de la Federación que podrían poner en riesgo la privacidad y libertad en internet.



🕵️📲 Ahora las autoridades podrían vigilar la información de plataformas y usuarios sin orden judicial y se contempla el bloqueo de servicios… pic.twitter.com/SeWszNowYB — ARTICLE 19 México y Centroamérica (@article19mxca) October 15, 2025

Por ello, había exhortado a los legisladores a "proteger el derecho a una internet libre y privada, a fin de lograr efectivamente una tributación justa, equitativa y proporcional hacia las empresas mientras se garantiza la protección de derechos".

¿Qué es una plataforma digital?

De acuerdo con la Universidad de Harvard "las plataformas digitales son modelos de negocio que utilizan infraestructura en línea para facilitar las interacciones entre grupos", entre los que están:

Canales de redes sociales

Mercados en línea

Sitios web y aplicaciones de crowdsourcing

En el caso de México estas son algunas de las aplicaciones que estarían obligadas a darle accesos al SAT para revisar el cumplimiento de las obligaciones fiscales: