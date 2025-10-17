¿Ya tienes planes para celebrar el Día de Muertos? Si aún no, ve haciéndolos porque se aproxima un puente que te dará varios días de descanso. La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que se suspenden las clases a finales de octubre por lo que los estudiantes tendrán vacaciones. ¡Entérate de las fechas que señala el calendario oficial y anótalas para que no se te pasen!

Cada vez esta más cerca la celebración de Día de Muertos en México y, con dicha fiesta, miles de mexicanos planean pasar la celebración en compañía de familiares y amigos; en los hogares del país se ponen ofrendas para recordar a los que se adelantaron en el camino.

Aunque también, miles de personas celebran esta fecha con fiestas de disfraces y vacaciones, por lo que son muchos los que planean tomarse días de descanso. Lo bueno es que la SEP sí suspende sus clases para los millones de alumnos que actualmente se encuentran cursando el nivel básico de educación.

¿Qué días no hay clases en Día de Muertos según la SEP?

De acuerdo con el calendario oficial de la SEP, las clases se suspenden desde el viernes 31 de octubre debido a que se llevará a cabo el Consejo Técnico Escolar Sesión Ordinaria.

Como tal, el 1 y 2 de noviembre de 2025 no son días de descanso oficial, además de que caen en sábado y domingo.

¿Cuándo es el Megapuente por el Día de Muertos?

El puente comienza el viernes 31 de octubre y termina el lunes 3 de noviembre, con el regreso a clases de los estudiantes y la reanudación de las actividades.

¿Qué días no hay clases en noviembre 2025 según la SEP?

Además del puente de Dia de Muertos, en noviembre hay más días de descanso para alumnos y padres de familia; no hay clases:

Lunes de 17 de noviembre : Conmemoración de la Revolución Mexicana.

: Conmemoración de la Revolución Mexicana. Viernes 28 de noviembre: Consejo Técnico Escolar Sesión Ordinaria.

¿Cuáles son los dos megapuentes de noviembre 2025?

Los megapuentes que habrá en noviembre 2025 son:

-Del 15 al 17 de noviembre de 2025.

-Del 28 al 30 de noviembre de 2025.