Si eres beneficiario de la Beca Rita Cetina y aún no te dan tu dinero del bimestre, checa el calendario de pagos que recién dieron a conocer las autoridades: revisa las fechas y cuándo le toca cobrar en octubre los $1,900 pesos a cada alumno de acuerdo con su apellido; además, entérate quiénes recibirán su pago primero y quiénes al último. ¡Toma nota!

Los encargados de la Beca Rita Cetina por fin compartieron el calendario de pagos para los estudiantes que están dados de alta en este programa social que entrega $1,900 pesos bimestrales y $700 pesos adicionales por cada alumno en la familia. De acuerdo con las autoridades, este es el primer pago del ciclo escolar 2025-2026 que corresponde a los meses de septiembre y octubre.

Recordemos que, recientemente se cerró la convocatoria para los nuevos beneficiarios, quienes hicieron el trámite en línea y solicitaron el apoyo; estas personas podrán cobrar su dinero una vez que tengan su tarjeta del Banco del Bienestar.

¿Quiénes recibirán primero el pago de la Beca Rita Cetina octubre 2025?

Los estudiantes que cobrarán primero sus $1,900 pesos de la Beca Rita Cetina son aquellos cuyo primer apellido comience con la letra A, B, C, D, E y F.

¿Quiénes recibirán al final el pago de la Beca Rita Cetina octubre 2025?

Los beneficiarios que cobrarán al final su dinero, es decir, en la tercera semana de octubre son los que la primera letra de su apellido comience con T, U, V, W, X, Y y Z.

¿Cuándo depositan la Beca Rita Cetina octubre 2025?

La entrega de los recursos a las familias se realizará entre el 6 y el 17 de octubre, conforme al calendario oficial, por eso es importante que los padres de familia o tutores lo revisen, para que sepan qué día les toca de acuerdo con la primera letra del apellido del estudiante:

-6 de octubre: letras: A, B

-7 de octubre: letra C

-8 de octubre: letras D, E, F

-9 de octubre: letra G

-10 de octubre: H, I, J, K, L

-13 de octubre: letra M

-14 de octubre: N, Ñ, O, P, Q

-15 de octubre: R

-16 de octubre: S

-17 de octubre: T, U, V, W, X, Y y Z.