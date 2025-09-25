¿Ya conoces el Apoyo Bienestar que da más dinero? El gobierno de México tiene entre sus programas uno en el que entrega a hombres y mujeres una cantidad de 100 mil pesos. ¿Cuál es? Aquí te contamos de qué se trata dicho apoyo, cuáles son los requisitos que solicita para poder cobrar el dinero y cómo registrarse. ¡Toma nota de esta información!

La Secretaría de Bienestar tiene varios programas disponibles para que los mexicanos reciban una ayuda económica, ya sea mensual o bimestral. Entre los más solicitados están la Pensión Bienestar para Adultos Mayores, la Pensión Mujeres Bienestar, la Beca Rita Cetina y la Beca Benito Juárez.

Sin embargo, hay uno que destaca por apoyar a hombres y mujeres con un pago total de más de 100 mil pesos al año. Dicho apoyo bienestar es de los principales del gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum y de manera frecuente abre su registro para que se unan más personas.

¿Cuál es el Apoyo Bienestar que da 100 mil pesos a beneficiarios?

El apoyo Bienestar que entrega 100 mil pesos a sus beneficiarios es Jóvenes Construyendo el Futuro, el cual deposita de manera mensual un pago de $8,480 pesos, que en un año da un total de $101,760 pesos. La duración de este programa es de 12 meses y hace llegar el dinero a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.

Requisitos para solicitar apoyo Bienestar de 100 mil pesos al año

Para solicitar tu ingreso a Jóvenes Construyendo el Futuro necesitas cumplir con los siguientes requisitos:

Tener entre 18 a 29 años .

. No estar trabajando ni estudiando .

. Identificación oficial vigente.

CURP actualizado

Comprobante de domicilio reciente (luz, agua, teléfono, predial).

Fotografía reciente, a color o blanco y negro, de frente y sin editar.

Registrarte y completar la información solicitada en la plataforma oficial del programa.

Declaración Bajo protesta de decir verdad que no te encuentras trabajando ni estudiando.

Carta compromiso.

¿Cómo registrarse a Jóvenes Construyendo el Futuro para recibir 100 mil pesos al año?

El proceso de registro a este apoyo Bienestar de 100 mil pesos al año es el siguiente:

Ingresa a la plataforma oficial de Jóvenes Construyendo el Futuro para crear tu usuario y contraseña.

Proporciona la información requerida en el formulario de registro.

Sube los documentos solicitados.

Lee y acepta los términos de la carta compromiso.

Elige un centro de trabajo para realizar tu capacitación.

Fecha de registro para Jóvenes Construyendo El Futuro

Hasta el momento, las autoridades encargadas del programa Jóvenes Construyendo el Futuro han informado que en octubre se abrirá la plataforma de registro; también se prevé que para diciembre se lance otra convocatoria de inscripciones.