El caso Carolina Flores, exreina de belleza que presuntamente murió a manos de su suegra Erika ‘N’ en el interior de su departamento en Polanco, sigue dando de qué hablar, en esta ocasión por las polémicas declaraciones que dio la sospechosa ante autoridades venezolanas sobre cómo y con qué le quitó la vida.

Luego de haber sido detenida en Caracas, Venezuela, donde huyó tras cometer el feminicidio, Erika ‘N’ fue interrogada por las autoridades y especialistas de dicho país como parte de las indagatorias que se realizan en colaboración.

Autoridades de Venezuela confirmaron que la mujer de 63 años aseguró tras su arresto que la muerte de la joven modelo “fue un accidente”, declaración que ha generado indignación por la brutalidad del caso y la indiferencia de la sospechosa.

El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) Douglas Rico, señaló que Erika María Herrera fue localizada en Caracas tras una operación coordinada con las autoridades de México, la Interpol y la Ameripol, luego de permanecer prófuga por casi 15 días después del asesinato.

Según las nuevas declaraciones de Erika ‘N’, el asesinato de la exreina de belleza fue un “accidente” que cometió con un “juguetito” que le heredó su esposo antes de morir: “Ella habló de un ‘juguetico’, no dice un arma de fuego. Al preguntarle sobre la ubicación de esa arma, por supuesto no puedo haber viajado con ella, dice que no se acuerda”, apuntó Rico.

“La señora tiene una actitud muy fuerte para su edad, 63 años, sabiendo que había cometido un hecho tan horrendo”, agregó el funcionario público.

Rico detalló que la mujer, a su llegada a Venezuela el 16 de abril, se quedó en varias ubicaciones y departamentos ubicados en zonas exclusivas de la capital venezolana.

Junto a Douglas Rico, la especialista y doctora Maite Rodríguez hicieron un análisis conductual de Erika ‘N’, en el que se destacó la posesión que la mujer sentía hacia la vida de su hijo, Alejandro Sánchez Herrera, y esposo de Carolina Flores, además del choque que hubo por la la relación de ambos jóvenes y el nacimiento de su hijo.

Ambos analistas concuerdan que la sospechosa tenía una rivalidad con la exreina de belleza “porque la sintió como una amenaza”.

Cabe recordar que Erika ‘N’ fue arrestada en Caracas el 29 de abril después de haber asesinado a su nuera, Carolina Flores, el 15 de abril en Polanco, Ciudad de México.

Detalles revelados en su momento apuntaron que la sospechosa abandonó el lugar del crimen en taxi media hora después de haber perpetuado el asesinato con seis balazos directos en una de las habitaciones de la casa que la víctima compartía con su pareja y su bebé de ocho meses.

Un video tomado por las cámaras de vigilancia en el interior del inmueble, se escucha que la sospechosa le dice a su hijo que había matado a Carolina porque “la había hecho enojar” y continúo: “Tú eres mío y ella te robó”.