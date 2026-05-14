El Gobierno de Estados Unidos anunció una medida especial de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Suspendió el requisito de fianza de visa para ciertos visitantes extranjeros que comprueben que asistirán al torneo.

De acuerdo con información oficial del Departamento de Estado, esta decisión forma parte del “compromiso de la administración para facilitar la llegada de aficionados y garantizar que el evento deportivo se desarrolle bajo condiciones organizativas seguras y eficientes”.

La exención aplicará específicamente a nacionales de países participantes que hayan adquirido entradas antes del 15 de abril y que, además, se hayan registrado en el Sistema de Programación de Citas Prioritarias de la FIFA (PASS).

Asimismo, el Departamento de Estado detalló que también estarán exentos los equipos completos, incluyendo atletas, entrenadores, personal de apoyo esencial y familiares directos, siempre y cuando cumplan con los requisitos migratorios establecidos. No obstante, las autoridades recalcaron que la visa no se otorga de forma automática, ya que todos los solicitantes deben pasar por el proceso de revisión consular.

El gobierno de Donald Trump ha impuesto fianzas migratorias a ciudadanos de determinados países identificados con "altas tasas de permanencia irregular". Dicho programa exige depósitos que van desde los $5,000 hasta los $15,000 dólares para la obtención de visas B1/B2 para ciudadanos de cerca de 50 países. Entre ellos Argelia, Nigeria, Senegal, Túnez, Angola, Bangladesh, Cuba, Venezuela y Etiopía, cuyas fechas de implementación varían entre 2025 y 2026.

El monto es determinado durante la entrevista consular, y su pago se realiza únicamente a través de plataformas oficiales del gobierno, tras la autorización de un funcionario. Esta medida continúa vigente para viajeros que no califican bajo las excepciones vinculadas al Mundial.

Para estos solicitantes, el cumplimiento de las condiciones de la fianza implica no solo el pago del depósito, sino también restricciones en sus puntos de entrada al país, limitados a aeropuertos comerciales autorizados, excluyendo cruces terrestres, marítimos o vuelos privados.

En términos operativos, el Departamento de Estado explicó que las fianzas pueden ser devueltas automáticamente si el visitante cumple con su salida del país en el plazo autorizado, si no utiliza la visa o si se le niega la entrada en un puerto oficial.

“En contraste, el incumplimiento —como permanecer más allá del periodo permitido o solicitar cambios de estatus— puede derivar en la pérdida del depósito y en sanciones migratorias. Los casos sospechosos de violación de condiciones son remitidos al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) para su evaluación”, señalan.

La exención de fianzas para quienes acrediten su asistencia al torneo es importante, sobre todo para aficionados de Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Senegal y Túnez, cuyas selecciones calificaron al torneo.