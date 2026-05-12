Estados Unidos, a través del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), publicó una nueva disposición que introduce cambios en la forma en que se manejan las firmas en las solicitudes de beneficios migratorios.

La medida fue anunciada el 11 de mayo de 2026 como una regla final interina , lo que significa que entra en vigor mientras aún se reciben comentarios del público. De acuerdo con el documento oficial, esta normativa comenzará a aplicarse el 10 de julio de 2026.

¿Qué establece la nueva regla de USCIS?

El cambio principal es que USCIS ahora tendrá el poder de rechazar o denegar una solicitud de beneficio migratorio si posteriormente detecta que no cuenta con una firma válida, incluso si ya había sido aceptada inicialmente para su procesamiento.

Esto modifica el enfoque tradicional, ya que antes el análisis de los requisitos formales, como la firma, se concentraba principalmente en la etapa inicial de recepción. Con esta actualización, la validez de la firma podrá revisarse en fases posteriores del proceso.

Según el documento del Registro Federal , el Departamento de Seguridad Nacional busca fortalecer el cumplimiento de los requisitos regulatorios en las solicitudes de beneficios migratorios, garantizando una aplicación “más estricta” de las reglas existentes sobre firmas.

La finalidad también es aclarar los procedimientos de USCIS en casos donde una solicitud no cumple con estos requisitos, proporcionando una base para tomar decisiones de rechazo o denegación.

¿Qué significa para los solicitantes?

La nueva disposición implica que cumplir con los requisitos formales ya no es solo necesario al inicio del trámite, sino durante todo el proceso. En términos prácticos:

Una solicitud puede avanzar inicialmente, pero ser rechazada o negada más adelante si se detecta que la firma no cumple con los criterios.

USCIS tendrá discrecionalidad para decidir si procede a rechazar o denegar el caso.

Se refuerza la importancia de cumplir con todos los requisitos desde el momento de la presentación.

El documento enfatiza que esta medida busca asegurar una mejor aplicación de las normas, particularmente en lo relacionado con la autenticidad y validez de las firmas en los documentos.

Esto significa que la norma aplica de forma general a los trámites que USCIS procesa, ya que todos ellos requieren cumplir con condiciones regulatorias específicas, incluyendo la firma del solicitante o de la persona autorizada.

La norma no introduce un requisito completamente nuevo, ya que la obligación de presentar una firma válida ya existía. Sin embargo, sí representa un cambio en la forma en que USCIS aplica esta regla, al permitir que la verificación ocurra en cualquier etapa del proceso.

En este sentido, el enfoque pasa de un control inicial a un modelo más amplio, donde la consistencia y cumplimiento de los requisitos pueden ser revisados en cualquier momento antes de la decisión final.

A partir de julio de 2026, las solicitudes de beneficios migratorios deberán cumplir rigurosamente con los requisitos de firma, ya que un incumplimiento podría derivar en la cancelación del trámite en cualquier etapa. Presta atención al detalle.